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Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/2/2018
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Польша приняла лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили по процедуре реадмиссии.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник.
"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских возвращать не будут", - сказал источник в правоохранительных органах.
Собеседник УП рассказал, что пограничниками вместе с миграционной службой и другими правоохранительными органами "были отработаны отдельные места концентрации незаконных мигрантов на территории города Киева".
В то же время в Пограничной службе Польши подтверждают, что приняли Саакашвили.
"Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленное Национальной миграционной службой Украины к Главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что М. Саакашвили является мужем гражданки государства-члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был рассмотрен положительно", - говорится в сообщении польского ведомства.
Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.
Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.
Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.
10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.
9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.
Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.
В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.
В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Как известно, в ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.


         

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