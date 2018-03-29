  



Sabah sabiq MTN generallarına hökm oxunacaq

Sabah sabiq MTN generallarına hökm oxunacaq

Musa Urud müzakirələrə səbəb olan fikirlərinə aydınlıq gətirib

Musa Urud müzakirələrə səbəb olan fikirlərinə aydınlıq gətirib

Məhkum initihara cəhd edib?-Penitensiar Xidmətdən arayış

Məhkum initihara cəhd edib?-Penitensiar Xidmətdən arayış

82 nəfər Elman Rüstəmovu və Rüfət Aslanlını məhkəməyə verdi

82 nəfər Elman Rüstəmovu və Rüfət Aslanlını məhkəməyə verdi

«Məhkəmə qərarının icrası üçün daha nə lazımdır?» -NAZİR FİKRƏT MƏMMƏDOVA «AÇIQ MƏKTUB»

«Məhkəmə qərarının icrası üçün daha nə lazımdır?» -NAZİR FİKRƏT MƏMMƏDOVA «AÇIQ MƏKTUB»

TƏHQİR ETMƏK ÇIXIŞ YOLUDURMU?

TƏHQİR ETMƏK ÇIXIŞ YOLUDURMU?


﻿

Россия выдворит такое же количество дипломатов и закроет консульство США

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 29/3/2018
image here

Россия выдворит аналогичное количество американских дипломатов в ответ на высылку российских сотрудников дипломатических представительств. Как передает Tezadlar.Az со ссылкой на "ТАСС, oб этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов ... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", - сказал он. Согласно заявлению Лаврова, Россия вышлет 60 американских дипломатов.
"Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в деле Скрипаля", - отметил министр.
Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.
Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.
В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.
Всего уже 28 стран присоединились к выдворению российских дипломатов.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Məhkəmə keçmiş polis rəisini azadlığa niyə buraxmadı?

15:43 Məhkəmə keçmiş polis rəisini azadlığa niyə buraxmadı?

NƏSİMİNİN İCRA BAŞÇISINDAN PREZİDENT SEÇKİSİ ƏRƏFƏSİNDƏ TƏXRİBAT-VİDEO-YENİLƏNDİ

19:49
NƏSİMİNİN İCRA BAŞÇISINDAN PREZİDENT SEÇKİSİ ƏRƏFƏSİNDƏ TƏXRİBAT-VİDEO-YENİLƏNDİ

Nizaməddin Quliyevin təqib etdiyi fermerdən şok addım

17:34
Nizaməddin Quliyevin təqib etdiyi fermerdən şok addım

«Məhkəmə qərarının icrası üçün daha nə lazımdır?» -NAZİR FİKRƏT MƏMMƏDOVA «AÇIQ MƏKTUB»

12:59
«Məhkəmə qərarının icrası üçün daha nə lazımdır?» -NAZİR FİKRƏT MƏMMƏDOVA «AÇIQ MƏKTUB»

İtaliyadakı limanlardan birində partlayış baş verib, xəsarət alanlar var

17:54 İtaliyadakı limanlardan birində partlayış baş verib, xəsarət alanlar var

Bakıda Novruz yarmarkası təşkil olunacaq

17:32 Bakıda Novruz yarmarkası təşkil olunacaq

“Mən keçmişlə qurdalanmıram…” - Röya Aygünə söz atdı

19:36 “Mən keçmişlə qurdalanmıram…” - Röya Aygünə söz atdı

MƏTBUAT ŞURASININ 15 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLDİ

22:12
MƏTBUAT ŞURASININ 15 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLDİ

Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti başçısınin özbaşınalığı-YENİLƏNDİ-VİDEO

16:04
Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti başçısınin özbaşınalığı-YENİLƏNDİ-VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.