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Россия выдворит такое же количество дипломатов и закроет консульство США
Россия выдворит аналогичное количество американских дипломатов в ответ на высылку российских сотрудников дипломатических представительств. Как передает Tezadlar.Az со ссылкой на "ТАСС, oб этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов ... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", - сказал он. Согласно заявлению Лаврова, Россия вышлет 60 американских дипломатов.
"Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в деле Скрипаля", - отметил министр.
Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.
Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.
В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.
Всего уже 28 стран присоединились к выдворению российских дипломатов.
"Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов ... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", - сказал он. Согласно заявлению Лаврова, Россия вышлет 60 американских дипломатов.
"Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в деле Скрипаля", - отметил министр.
Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.
Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.
В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.
Всего уже 28 стран присоединились к выдворению российских дипломатов.
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