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Суд снова приказал вернуть Насирову паспорт и продолжил его обязанности

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 16/5/2018
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Суд продлил обязанности, возложенные на бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Как передает tezadlar.az со ссылкой на "Украинской правде", сообщил адвокат экс-чиновника Любомир Дроздовский.
"Обязанности продлены еще на два месяца", – объяснил он.
Соответствующее ходатайство обвинения в среду, 16 мая, рассматривал Шевченковский районный суд Киева.
Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.
Дроздовский добавил, что защита подавала ходатайство об отмене обязанностей, но суд его не удовлетворил.
"Наша позиция была, что их нужно было отменить... объективно с нашей стороны нарушений не было", – отметил адвокат.
Вместе с тем он сообщил, что суд удовлетворил два других ходатайства защиты.
В частности, Насирову обязали вернуть внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле.
По словам адвоката, внутренний паспорт был изъят при обыске в качестве вещественного доказательства, а затем – передан детективами в миграционную службу как документ, дающий право выезда за границу.
Второе удовлетворенное судом ходатайства адвокатов, по словам Дроздовского, касалось снятия ареста с часов жены Насирова, которые были изъяты во время обыска.
Защитник экс-фискала также рассказал, что обвинительный акт в среду не зачитывался, так как на заседание было выделено только 2 часа.
Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".
В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен. 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по сути.
По требованию стороны защиты, обвинения должно зачитать весь текст обвинительного акта, содержащий 780 страниц.
Кабинет министров на своем заседании 31 января уволил Романа Насирова.
Сам экс-фискал просит суд восстановить его в должности главы ДФС.


         

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