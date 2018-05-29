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Бойко хочет прямых переговоров Киева с Москвой и Донбассом

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 29/5/2018
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Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что Киеву следует начать прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском. Как передает tezadlar.az, oб этом он сказал во вторник, 29 мая, в Международный день миротворцев, сообщает пресс-служба партии. По его словам, война, которая унесла жизни более чем десяти тысяч граждан, продолжается, а власть "не делает ни шага для того, чтобы наладить прямые переговоры с другими сторонами конфликта".
Бойко отметил, что сегодня необходимы прямые переговоры официального Киева с Москвой, Донецком и Луганском.
"Украине нужны многосторонние форматы урегулирования. Успех переговоров в Нормандском формате, в рамках американо-российской посреднической миссии позволит ускорить мирный процесс", - заявил соглава Оппоблока.
"В первую очередь, добиться поддержки решения Совета Безопасности ООН о введении миротворческого контингента на Донбасс. Это, безусловно, важный шаг, но для установления мира в Украине этого недостаточно. Киев должен выходить на прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском", - заявил политик.
Бойко считает, что Украине необходимо в корне менять подходы к внешней политике.
"Тот курс, который проводит нынешняя власть, ведет к обострению отношений со всеми нашими соседями – Польшей, Венгрией, Беларусью. Из страны-миротворца при нынешней власти Украина превращается в "болевую точку" Европы", - сказал депутат.
Он также заверил ,что у его фракции есть конкретный план урегулирования конфликта на востоке, среди шагов которого - принятие законов об особом статусе Донбасса и принятие закона об амнистии для тех, кто не совершил тяжких преступлений, а также восстановление экономического сотрудничества, проведение там местных выборов по украинским законам и прочее.
Украинская правда


         

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