  



İtkin düşən qadın müəllimin meyiti yol qırağında sellofan torbada tapıldı

İtkin düşən qadın müəllimin meyiti yol qırağında sellofan torbada tapıldı

Donald Tramp İlham Əliyevi dəstəklədi...

Donald Tramp İlham Əliyevi dəstəklədi...

В Киеве застрелили Аркадия Бабченко, появились новые подробности

В Киеве застрелили Аркадия Бабченко, появились новые подробности

NAZİRİN POLİS RƏİSİ OĞLUNUN GÖRÜNMƏMİŞ ÖZBAŞINALIĞI-FOTOLAR

NAZİRİN POLİS RƏİSİ OĞLUNUN GÖRÜNMƏMİŞ ÖZBAŞINALIĞI-FOTOLAR

Arif Alışanova sui-qəsd cinayətinə dair məhkəmədə icra nümayəndəsi dindirilib

Arif Alışanova sui-qəsd cinayətinə dair məhkəmədə icra nümayəndəsi dindirilib

AAY Dövlət Agentliyindən Prezidentə ŞİKAYƏT - VİDEO

AAY Dövlət Agentliyindən Prezidentə ŞİKAYƏT - VİDEO


﻿

В полиции назвали пока самую очевидную версию убийства журналиста

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 30/5/2018
image here

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что пока рано говорить о конкретных версиях убийства журналиста Аркадия Бабченко, но наиболее вероятной является его профессиональная деятельность. Как передает Tezadlıar.az, об этом он заявил журналистам с места убийства.
"Учитывая его гражданскую позицию и профессиональной деятельности это связано с его профессиональной деятельностью. Но после осмотра еще раз места событий и допроса свидетелей, возможно появятся еще версии", - сказал он.
Крищенко также сообщил, что Бабченко не обращался к киевской полиции с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся.
"Мы пока не можем говорить о всей картине и окончательно установить ее по деталям... он умер в карете скорой помощи. Его довезли до больницы", - сказал он.
Крищенко не исключил, что убийца был не один.
"Возможно другие сообщники. Следователи сейчас работают со свидетелями. Полицейские устанавливают наличие камеры видеонаблюдения, проводится следственная работа. Она продолжится завтра утром, когда будет светлое время суток. Будет повторный осмотр места происшествия и повторный обход территории", - сказал Крищенко.
В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что по факту убийства открытое уголовное производство по статье 115 УК "Умышленное убийство".


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
AZƏR SÜLEYMANOVUN YERİNƏ TƏYİNAT OLDU

14:02 AZƏR SÜLEYMANOVUN YERİNƏ TƏYİNAT OLDU

Ermənistan hakimiyyəti etirazlara davam gətirə bilmir

14:37
Ermənistan hakimiyyəti etirazlara davam gətirə bilmir

Rüfət Aslanlı əsas səlahiyyətlərindən birini niyə itirdi?-SƏBƏB

09:04
Rüfət Aslanlı əsas səlahiyyətlərindən birini niyə itirdi?-SƏBƏB

Arif Alışanova sui-qəsd cinayətinə dair məhkəmədə icra nümayəndəsi dindirilib

15:53
Arif Alışanova sui-qəsd cinayətinə dair məhkəmədə icra nümayəndəsi dindirilib

İranla İsrail arasında şok razılaşma - MOSSAD-la gizli görüşün detalları

13:11 İranla İsrail arasında şok razılaşma - MOSSAD-la gizli görüşün detalları

Azərbaycanda əhali 4 ayda 16 milyard manatdan çox pul qazanıb

15:56 Azərbaycanda əhali 4 ayda 16 milyard manatdan çox pul qazanıb

Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə fəxri adlar verdi - SİYAHI

14:49
Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə fəxri adlar verdi - SİYAHI

Türkiyəli müğənni

20:10
Türkiyəli müğənni "Sarı gəlini" erməni mahnısı kimi oxudu-QAZIMIZ BURNUNUZDAN GƏLSİN- VİDEO

Türkiyəli müğənni

20:10
Türkiyəli müğənni "Sarı gəlini" erməni mahnısı kimi oxudu-QAZIMIZ BURNUNUZDAN GƏLSİN- VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.