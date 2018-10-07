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В Китае исчез президент Интерпола
Интерпол направил официальный запрос в Китай для получения информации о пропавшем президенте агентства Мэне Хунвэе, который, по-видимому, исчез по дороге домой. Как собщает tezadlar.az, об этом пишет AP.
Международное полицейское агентство базирующееся в Лионе заявило, что оно использовало правовые каналы для передачи запроса в Китай о статусе Мэна Хунвэя.
В заявлении говорится, что агентство "ожидает официального ответа властей Китая о решении проблем, связанных с благосостоянием президента".
Китай пока не прокомментировал исчезновение 64-летнего президента Интерпола.
Жена Хунвэя говорит, что она не слышала его с тех пор, как он покинул французский город Лион в конце сентября. Франция начала собственное расследование. Французские власти говорят, что он сел на самолет и прибыл в Китай, но его последующее местонахождение неизвестно.
В дополнение к своей должности в Интерполе Хунвэй также является заместителем министра общественной безопасности Китая. Ранее газета "South China Morning Post" предположила, что Хунвэй, возможно, был последней целью продолжающейся в Китае кампании по борьбе с коррупцией.
Хунвэй, вероятно, часто общался с бывшим главой безопасности Чжоу Юнкангом, который отбывает пожизненное заключение по обвинению в коррупции.
Гонконгская газета сообщила, что президент Интерпола был задержан для допроса по прилету в Китай сотрудниками так называемого комитета по дисциплине, который занимается расследованиями коррупции и политической нелояльности.
При этом на сайте этого комитета нет сообщений о Хунвэе.
Хунвэй стал первым представителем Китая, который возглавил Интрепол. Его назначение в 2016 году взволновало правозащитников, которые предположили, что таким образом Китай сможет преследовать диссидентов и беженцев за своими границами. Полномочия Хунвэя действительны до 2020 года.
Международное полицейское агентство базирующееся в Лионе заявило, что оно использовало правовые каналы для передачи запроса в Китай о статусе Мэна Хунвэя.
В заявлении говорится, что агентство "ожидает официального ответа властей Китая о решении проблем, связанных с благосостоянием президента".
Китай пока не прокомментировал исчезновение 64-летнего президента Интерпола.
Жена Хунвэя говорит, что она не слышала его с тех пор, как он покинул французский город Лион в конце сентября. Франция начала собственное расследование. Французские власти говорят, что он сел на самолет и прибыл в Китай, но его последующее местонахождение неизвестно.
В дополнение к своей должности в Интерполе Хунвэй также является заместителем министра общественной безопасности Китая. Ранее газета "South China Morning Post" предположила, что Хунвэй, возможно, был последней целью продолжающейся в Китае кампании по борьбе с коррупцией.
Хунвэй, вероятно, часто общался с бывшим главой безопасности Чжоу Юнкангом, который отбывает пожизненное заключение по обвинению в коррупции.
Гонконгская газета сообщила, что президент Интерпола был задержан для допроса по прилету в Китай сотрудниками так называемого комитета по дисциплине, который занимается расследованиями коррупции и политической нелояльности.
При этом на сайте этого комитета нет сообщений о Хунвэе.
Хунвэй стал первым представителем Китая, который возглавил Интрепол. Его назначение в 2016 году взволновало правозащитников, которые предположили, что таким образом Китай сможет преследовать диссидентов и беженцев за своими границами. Полномочия Хунвэя действительны до 2020 года.
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