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СМИ узнали о планах проверять летчиков на алкоголь и наркотики до и после полета

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Tarix: 6/2/2017
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Российским авиакомпаниям и центрам управления воздушным движением могут вменить в обязанность проверять членов экипажей пассажирских самолетов и авиадиспетчеров на наличие у них признаков алкогольного, наркотического и другого рода опьянения. Как пишут в понедельник, 6 февраля, «Известия», с такими намерениями выступило министерство транспорта.
По сведениям издания, ведомство подготовило соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ. Весной они могут быть направлены в правительство для последующего рассмотрения Госдумой.
Цель нововведений — увеличение безопасности полетов. Медосмотры летчиков предлагается проводить не только перед полетом, но и после него, а диспетчеров — как до, так и после рабочей смены.
В настоящее время проверка экипажей гражданских самолетов и сотрудников наземных авиаслужб регламентируется утвержденными в 2002 году федеральными авиационными правилами медицинского освидетельствования (ФАП-50). Кроме того, принципы наблюдения за здоровьем сотрудников содержатся во внутренних документах авиакомпаний.

Предполетный медосмотр обязателен для всех членов экипажа — пилотов и бортпроводников. Во время него осуществляется визуальный осмотр, измеряются пульс и давление, обследуется горло, тестируемого спрашивают, отдыхал ли он перед полетом и как себя чувствует. При необходимости могут быть измерены артериальное давление и температура, а также проведено освидетельствование с целью установления факта употребления алкоголя или наркотиков.
Что касается послеполетного тестирования экипажей и авиадиспетчеров, то законодательно оно никак не регламентируется. На основании данных, полученных в результате опросов ряда российских авиакомпаний, издание сообщает, что подобные обследования проводятся выборочно или по медицинским показаниям.
В августе 2016 года в аэропорту Новосибирска совершил посадку лайнер авиакомпании Ellinair из Салоников, у командира экипажа которого во время полета случился инсульт. За 20 минут до приземления он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Второй пилот благополучно посадил авиалайнер и вызвал к борту медицинскую бригаду. Врачи констатировали у командира кровоизлияние в мозг.


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