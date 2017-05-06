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Чарли Шин рассказал об успешном лечении ВИЧ экспериментальным препаратом

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/5/2017
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Чарли Шин рассказал в интервью Daily Mail Online, что чувствует себя «фантастически» после прохождения курса лечения от ВИЧ экспериментальным препаратом PRO-140.
51-летний актер в начале 2016 года согласился участвовать в клинических испытаниях нового лекарства, и стал получать еженедельные инъекции, отказавшись от ежедневного приема таблеток. Прежняя антиретровирусная терапия, по словам Шина, вызывала у него тяжелые побочные эффекты и симптомы на грани слабоумия.
Как отметил Шин, отказавшись от этого «коктейля из наркотиков», он наконец почувствовал «эмоциональную и физическую трансформацию».
«Это невероятно... Я сейчас думаю о том, как я чувствовал себя в те дни, и как сегодня... Я шел к своей гибели, и вдруг оказался на пути провидения. Это удивительно», — сказал актер.
О своем заболевании Чарли Шин рассказал в ноябре 2015 года. По его словам, наличие вируса у него выявили четырьмя годами ранее — в 2011-м. После признания, на актера обрушились с нападками его бывшие подруги, обвинив его в том, что он скрывал от них правду.

Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) прославился ролями в картинах «Взвод», «Уолл-стрит», «Горячие головы». Он снимался также в фильмах «Очень страшное кино» и «Мачете убивает».

Как отмечает Daily Mail, тестируемый компанией Cytodyn Inc препарат PRO-140 отличается от других тем, что включает в себя антитела, а не синтетические химические соединения. Принцип его действия основан на блокировании проникновения вируса иммунодефицита в клетку. На данном этапе завершается третья фаза клинических испытаний лекарства. Его коммерческая реализация планируется в 2017 году.


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