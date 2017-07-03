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Ученые выяснили, какой продукт спасает от рака

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 3/7/2017
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Ученые нашли продукт, который является лучшим для профилактики рака. Это виноградные косточки. Такое заявление сделали научные сотрудники университета Аделаиды. Особенно косточки винограда помогают при раке желудка.
Причем употребление их в пищу не несет никакого вреда для организма человека. Помимо профилактики этот продукт можно использовать и в качестве дополнения к основному лечению, например, к химиотерапии.

Как недавно сообщала "Правда.Ру", открытие, которое поможет сделать еще один шаг к лечению онкологии, сделали исследователи Университета Калифорнии в Сан-Диего. Как выяснилось, клетки опухоли "передают" друг другу накопленную информацию о лекарствах. Это позволяет онкологии быть устойчивее к воздействию медикаментов и разрастаться в теле человека.

А недавно американские врачи презентовали простой способ выживаемости при раке. Для тех пациентов, которые уделяют внимание регулярной физической активности, едят много фруктов и овощей, а также избегают очищенного зерна и мяса, вероятность преждевременной смерти в течение семи лет после диагностирования заболевания сокращается на 42%.


         

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