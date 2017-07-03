- 22:00 700-dək “Boko Haram” silahlısı hərbçilərə təslim olub
- 21:09 Yunan katerindən Türkiyə yük gəmisi atəşə tutulub
- 19:40 Lerikdə meşəçilərə ağır bədən xəsarətləri yetirilib
-
19:00
İlham Əliyev Donald Trampı təbrik edib
- 18:30 "Bulaq" restoranındakı atışma ilə bağlı məhkəmədə polislər ifadə verib
-
18:00
Yakutiya "yanır" - Fövqəladə vəziyyət elan olundu
- 16:45 170 yaşayış məntəqəsində içməli su təchizatı sistemləri yaradılacaq
- 16:31 Спецприз за женскую роль на «Коляда-Рlays» получил мужчина
- 16:15 Zəncirvari yol qəzası baş verib: 1 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb - SİYAHI
- 16:01 Əziz Qaralov: “Bakı-Şamaxı və Bakı-Ağsu yollarında sürüşmə aktivləşib”
- 14:56 Kral G20 sammitinə qatılmayacaq
- 13:55 16 yaşlı qız özünü qala divarından yerə atıb - Bakıda
09:29
Ученые выяснили, какой продукт спасает от рака
Ученые нашли продукт, который является лучшим для профилактики рака. Это виноградные косточки. Такое заявление сделали научные сотрудники университета Аделаиды. Особенно косточки винограда помогают при раке желудка.
Причем употребление их в пищу не несет никакого вреда для организма человека. Помимо профилактики этот продукт можно использовать и в качестве дополнения к основному лечению, например, к химиотерапии.
Как недавно сообщала "Правда.Ру", открытие, которое поможет сделать еще один шаг к лечению онкологии, сделали исследователи Университета Калифорнии в Сан-Диего. Как выяснилось, клетки опухоли "передают" друг другу накопленную информацию о лекарствах. Это позволяет онкологии быть устойчивее к воздействию медикаментов и разрастаться в теле человека.
А недавно американские врачи презентовали простой способ выживаемости при раке. Для тех пациентов, которые уделяют внимание регулярной физической активности, едят много фруктов и овощей, а также избегают очищенного зерна и мяса, вероятность преждевременной смерти в течение семи лет после диагностирования заболевания сокращается на 42%.
Причем употребление их в пищу не несет никакого вреда для организма человека. Помимо профилактики этот продукт можно использовать и в качестве дополнения к основному лечению, например, к химиотерапии.
Как недавно сообщала "Правда.Ру", открытие, которое поможет сделать еще один шаг к лечению онкологии, сделали исследователи Университета Калифорнии в Сан-Диего. Как выяснилось, клетки опухоли "передают" друг другу накопленную информацию о лекарствах. Это позволяет онкологии быть устойчивее к воздействию медикаментов и разрастаться в теле человека.
А недавно американские врачи презентовали простой способ выживаемости при раке. Для тех пациентов, которые уделяют внимание регулярной физической активности, едят много фруктов и овощей, а также избегают очищенного зерна и мяса, вероятность преждевременной смерти в течение семи лет после диагностирования заболевания сокращается на 42%.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər