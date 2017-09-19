- 16:50 “Polisə işə düzəldən” məhkəmə zalında həbs olundu
- 13:07 Döyülən sürücü ilə bağlı polisə müraciət edilib
- 22:10 Mənzildən 12 min manatliq qizil aparıblar
-
21:55
Prezident “BMT islahatlarına dair siyasi bəyannaməyə dəstək” adlı tədbirdə iştirak edib
- 21:32 Dünyada rüşvətin illik miqdarı açıqlanıb - aysberqin görünən tərəfi...
- 21:26 Əhməd Necdeti əməliyyat edən məşhur cərrah intihar edib
- 21:00 Vergilər Nazirliyi “Turan” İnformasiya Agentliyinin bank hesablarını açıb
- 20:51 Deputat: Dərsliklərimizdə ciddi xətalar var
- 20:36 DGK əməkdaşları əməliyyat keçirib
- 16:05 Test imtahanından kafi alan qız özünü öldürüb
-
14:30
Təhsil Nazirliyi oğurlanıb zorlanan müəllimə iş vermədi
- 11:56 DİN peşəkar futbolçunun həbsi ilə bağlı məlumat yayıb
11:22
Крах системы ПТО
В газете ЭХО С. 9 сентября 2017 была опубликована статья С. Алиевой "Система профтехобразования в Азербайджане погибла?". Утверждаю, она погибает, ибо там правят бал дилетанты профтехобразования, где фактически не готовят квалифицированные рабочие кадры, востребованные рынком труда. Это подтверждает и глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, заявляя что система профтехобразования в Азербайджане по сути погибла, сейчас ее пытаются реанимировать, но пока никаких особых плодов от работы по реанимации профтехобразования мы не ощутили.
Причина в том, что все инициативы Министерства образования по реанимации профтехобразования ведут к нулевому результату. Это связано с тем, что в составе Министерства образования фактически отсутствуют специалисты профтехобразования, которые покинули это ведомство, так как сложно было пробиться со своими идеями, предложениями по решении проблем профтеха, сквозь толщу, построенного там чиновничьего слоя, некомпетентного в вопросах профтехобразования. Здесь игнорируются установленные каноны системы профтехобразования, внедряются "идеи" построенными не на реалиях, а на фантазиях, мифах.
Например, Министерство образования с целью реанимации Азербайджана, решило создать иную структуру управления профтехшколой - Государственное агентство профтехобразования. Оно обратилось за разрешением к Президенту страны, обязуясь, что деятельность агентства, будет направлена на усиление потенциала учебных заведений технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей основных отраслей промышленности, а также малых и средних предприятий страны в квалифицированных кадрах.
При рыночной экономике Государственное агентство профтехобразования способно возродить профтехобразование лишь при функционировании там модели дуального образования учащихся, корпоративного сообщества профтехучилищ и предприятий-партнеров по совместной организации процесса профессиональной подготовки учащихся на основе производительного труда, изготовления ими продукции, основного метода профессиональной подготовки рабочих кадров. Но, Фамиль Мустафаев, руководитель этой структуры неспособен был организовать функционирования в отрасли этой модели, так как при создании агентства не использовал рекомендации специалистов профтехобразования, а создавал по рекомендациям просвещенцев-дилетантов профтехобразования, которые и разрушали эту модель в системе подготовки рабочих кадров.
Деятельность Государственного агентства профтехобразования , не соответствует выше указанным принципам, обещанным Президенту страны. В профтехучилищах этой структуры идёт имитация производственного обучения учащихся, без вовлечения их в производительны труд, изготовления ими продукции, следовательно, не осуществляется профессиональная подготовка рабочих кадров.
Такова же судьба, проводимого мероприятия - принятого Кабмином решения о рационализации сети первичных учреждений профтехобразования по городам Баку и Сумгайыт, в результате чего были рационализированы 32 учреждения профтехобразования и созданы 13 профтехцентров. Это привело вместо объединения в корпоративном сообществе близких по профилю профтехучилищ, как предусматривает модель дуального образования, их разъединению по группам с разными профилями училищ. При такой модели деятельности, профтехцентрам фактически сложно организовать процесс производственного обучения учащихся на производительном труде, изготовлении продукции, профессиональной подготовки рабочих кадров.
Министерство образования решило это переложить на плечи предприятий, но даже заключённые по заданиям вышестоящих органов, договора между предприятиями и Государственными центрами профтехобразования, не сработают, ибо на предприятиях не будет организовано практическое обучение учащихся, не имеющих первоначальных навыков рабочей профессии, которые должны быть приобретены на базе профтехцентров. Но этот процесс в профтехцентрах не происходит.
Созданное мною ООО "Устад" - структура со статусом юридического лица с печатью и собственным банковским счетом, осуществляющая свою деятельность силами специалистов профтехобразования, способна была осуществлять на учебно-производственной базе профтехцентров процесс обучения учащихся, первоначальным навыкам профессии. Ф.Мустафаеву было предложено содействовать с ООО "Устад" совместной деятельности. Ф.Мустафаев оставил без внимания это предложение. Сегодня в мастерских ряда центров работают сторонние организации, там полная вакханалия, где не готовят квалифицированные рабочие кадры, востребованные рынком труда.
В унисон дилетантам профтехобразования строят на своих фантазиях предложения, рекоментации чиновники ряда подразделений, нежелающих изучить состояния подготовки рабочих кадров в системе профтехобразования Азербайджана, фактически не знакомые с процессом подготовки рабочих кадров.
Например, вице-президент Федерации профсоюзов "Хидмет - иш" Джамаладдин Исмайлов предлагает посылать учащиеся ПТУ на практику за рубеж, например, в Турцию, чтобы они видели, как там работают, перенимали опыт". Но на предприятиях, как указанно выше также как у нас, так и в Турции не будет организовано практическое обучение учащихся ПТУ, не имеющих первоначальных навыков рабочей профессии, которые должны быть приобретены на базе училищ.
Джамаладдин Исмайлов заявляет, что в связи с приездом в Азербайджан все больше туристов, задействованные в сфере туризма и обслуживания, в 80% случаев являются неквалифицированными. Обслуживание же и внутренних, и внешних туристов должно быть на высшем уровне, а сейчас этого, увы, нет. Почему их нет, Джамаладдин Исмайлов, должен был знать и спросить у Министерства образования, почему, созданные по рекомендации и British Council и ЕС в Габале и Исмаиллах определенные, как пилотные - профтехучилища, с приемом учащихся по профессиям, связанным с туристической сферой: гид, официант, повар, бармен, турагент и другие не готовит такие кадры?
А дело в том, что в заявленных Министерством образования, в этих профтехучилищах, где обучение как утверждали в министерстве, должно было проходить по западной системе с учетом местных условий, там, как и во всех профтехучилища, процесс профессиональной подготовки учащихся не осуществляется на основе производительного труда, изготовления ими продукции. Это результат не способности Министерства образования организовать в этих профтехучилищах производственное обучения учащихся на принципах самоокупаемости. Например, учащиеся повара, бармены и другие в процессе производственного обучения путем изготовления и реализации изделий, обслуживания посетителей получали бы средства и на вырученные средства приобретали в необходимом количестве продукты, напитки, разнообразили бы ассортимент в рамках предусмотренного программой производственного обучения. Такой расклад возможен был лишь при создании своих хозрасчетных предприятий: кафе, столовой, фирменного магазина, бара и других объектов питания и торговли. Однако всего этого в данных профтехучилищах нет.
Глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявляет, что до того, как поступать в институт или отправляться в армию, у юношей и девушек должна быть профессия". По словам эксперта, жизнь складывается не у всех удачно, и порой нужны умения в определенных профессиях для того, чтобы элементарно прокормить себя и свою семью.
Уже сегодня невозможно найти в Баку токарей разрядов выше 4. А если так продолжится и дальше, то мы будем вынуждены приглашать специалистов по рабочим специальностям из-за границы. Но это неоправданно дорого, да и неправильно, ведь всех этих специалистов мы можем подготовить сами. Но Н.Агаев не может не знать способна система профтехобразования в Азербайджана готовить специалистов по рабочим специальностям на уровне приглашаемых из-за границы.
Это знают выпускники школ и их родители, что контингент учащихся, комплектуемый лицеями и колледжами, не получают рабочую квалификацию, соответствующую требованиям рынка труда, но всем, без исключения, выпускникам выдаются документы, "номинативный" слесарь или токарь без надлежащей квалификации нигде и никому не нужен. Что толку в его дипломе? Правда, есть прецедент и в высших учебных заведениях. Получив такой "липовый" диплом вуза, чего уж греха таить при наличии определенных связей, можно попасть и в офис, пусть для начала даже мелким чиновником.
К сожалению, вышестоящие организации-кураторы профтехобразования молча взирают на процесс разрушения этой отрасли. Кто спасёт систему профтехобразования Азербайджана от дилетантов профтехобразования?
Рафик Алиев,
гендиректор ООО "Устад"
Причина в том, что все инициативы Министерства образования по реанимации профтехобразования ведут к нулевому результату. Это связано с тем, что в составе Министерства образования фактически отсутствуют специалисты профтехобразования, которые покинули это ведомство, так как сложно было пробиться со своими идеями, предложениями по решении проблем профтеха, сквозь толщу, построенного там чиновничьего слоя, некомпетентного в вопросах профтехобразования. Здесь игнорируются установленные каноны системы профтехобразования, внедряются "идеи" построенными не на реалиях, а на фантазиях, мифах.
Например, Министерство образования с целью реанимации Азербайджана, решило создать иную структуру управления профтехшколой - Государственное агентство профтехобразования. Оно обратилось за разрешением к Президенту страны, обязуясь, что деятельность агентства, будет направлена на усиление потенциала учебных заведений технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей основных отраслей промышленности, а также малых и средних предприятий страны в квалифицированных кадрах.
При рыночной экономике Государственное агентство профтехобразования способно возродить профтехобразование лишь при функционировании там модели дуального образования учащихся, корпоративного сообщества профтехучилищ и предприятий-партнеров по совместной организации процесса профессиональной подготовки учащихся на основе производительного труда, изготовления ими продукции, основного метода профессиональной подготовки рабочих кадров. Но, Фамиль Мустафаев, руководитель этой структуры неспособен был организовать функционирования в отрасли этой модели, так как при создании агентства не использовал рекомендации специалистов профтехобразования, а создавал по рекомендациям просвещенцев-дилетантов профтехобразования, которые и разрушали эту модель в системе подготовки рабочих кадров.
Деятельность Государственного агентства профтехобразования , не соответствует выше указанным принципам, обещанным Президенту страны. В профтехучилищах этой структуры идёт имитация производственного обучения учащихся, без вовлечения их в производительны труд, изготовления ими продукции, следовательно, не осуществляется профессиональная подготовка рабочих кадров.
Такова же судьба, проводимого мероприятия - принятого Кабмином решения о рационализации сети первичных учреждений профтехобразования по городам Баку и Сумгайыт, в результате чего были рационализированы 32 учреждения профтехобразования и созданы 13 профтехцентров. Это привело вместо объединения в корпоративном сообществе близких по профилю профтехучилищ, как предусматривает модель дуального образования, их разъединению по группам с разными профилями училищ. При такой модели деятельности, профтехцентрам фактически сложно организовать процесс производственного обучения учащихся на производительном труде, изготовлении продукции, профессиональной подготовки рабочих кадров.
Министерство образования решило это переложить на плечи предприятий, но даже заключённые по заданиям вышестоящих органов, договора между предприятиями и Государственными центрами профтехобразования, не сработают, ибо на предприятиях не будет организовано практическое обучение учащихся, не имеющих первоначальных навыков рабочей профессии, которые должны быть приобретены на базе профтехцентров. Но этот процесс в профтехцентрах не происходит.
Созданное мною ООО "Устад" - структура со статусом юридического лица с печатью и собственным банковским счетом, осуществляющая свою деятельность силами специалистов профтехобразования, способна была осуществлять на учебно-производственной базе профтехцентров процесс обучения учащихся, первоначальным навыкам профессии. Ф.Мустафаеву было предложено содействовать с ООО "Устад" совместной деятельности. Ф.Мустафаев оставил без внимания это предложение. Сегодня в мастерских ряда центров работают сторонние организации, там полная вакханалия, где не готовят квалифицированные рабочие кадры, востребованные рынком труда.
В унисон дилетантам профтехобразования строят на своих фантазиях предложения, рекоментации чиновники ряда подразделений, нежелающих изучить состояния подготовки рабочих кадров в системе профтехобразования Азербайджана, фактически не знакомые с процессом подготовки рабочих кадров.
Например, вице-президент Федерации профсоюзов "Хидмет - иш" Джамаладдин Исмайлов предлагает посылать учащиеся ПТУ на практику за рубеж, например, в Турцию, чтобы они видели, как там работают, перенимали опыт". Но на предприятиях, как указанно выше также как у нас, так и в Турции не будет организовано практическое обучение учащихся ПТУ, не имеющих первоначальных навыков рабочей профессии, которые должны быть приобретены на базе училищ.
Джамаладдин Исмайлов заявляет, что в связи с приездом в Азербайджан все больше туристов, задействованные в сфере туризма и обслуживания, в 80% случаев являются неквалифицированными. Обслуживание же и внутренних, и внешних туристов должно быть на высшем уровне, а сейчас этого, увы, нет. Почему их нет, Джамаладдин Исмайлов, должен был знать и спросить у Министерства образования, почему, созданные по рекомендации и British Council и ЕС в Габале и Исмаиллах определенные, как пилотные - профтехучилища, с приемом учащихся по профессиям, связанным с туристической сферой: гид, официант, повар, бармен, турагент и другие не готовит такие кадры?
А дело в том, что в заявленных Министерством образования, в этих профтехучилищах, где обучение как утверждали в министерстве, должно было проходить по западной системе с учетом местных условий, там, как и во всех профтехучилища, процесс профессиональной подготовки учащихся не осуществляется на основе производительного труда, изготовления ими продукции. Это результат не способности Министерства образования организовать в этих профтехучилищах производственное обучения учащихся на принципах самоокупаемости. Например, учащиеся повара, бармены и другие в процессе производственного обучения путем изготовления и реализации изделий, обслуживания посетителей получали бы средства и на вырученные средства приобретали в необходимом количестве продукты, напитки, разнообразили бы ассортимент в рамках предусмотренного программой производственного обучения. Такой расклад возможен был лишь при создании своих хозрасчетных предприятий: кафе, столовой, фирменного магазина, бара и других объектов питания и торговли. Однако всего этого в данных профтехучилищах нет.
Глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявляет, что до того, как поступать в институт или отправляться в армию, у юношей и девушек должна быть профессия". По словам эксперта, жизнь складывается не у всех удачно, и порой нужны умения в определенных профессиях для того, чтобы элементарно прокормить себя и свою семью.
Уже сегодня невозможно найти в Баку токарей разрядов выше 4. А если так продолжится и дальше, то мы будем вынуждены приглашать специалистов по рабочим специальностям из-за границы. Но это неоправданно дорого, да и неправильно, ведь всех этих специалистов мы можем подготовить сами. Но Н.Агаев не может не знать способна система профтехобразования в Азербайджана готовить специалистов по рабочим специальностям на уровне приглашаемых из-за границы.
Это знают выпускники школ и их родители, что контингент учащихся, комплектуемый лицеями и колледжами, не получают рабочую квалификацию, соответствующую требованиям рынка труда, но всем, без исключения, выпускникам выдаются документы, "номинативный" слесарь или токарь без надлежащей квалификации нигде и никому не нужен. Что толку в его дипломе? Правда, есть прецедент и в высших учебных заведениях. Получив такой "липовый" диплом вуза, чего уж греха таить при наличии определенных связей, можно попасть и в офис, пусть для начала даже мелким чиновником.
К сожалению, вышестоящие организации-кураторы профтехобразования молча взирают на процесс разрушения этой отрасли. Кто спасёт систему профтехобразования Азербайджана от дилетантов профтехобразования?
Рафик Алиев,
гендиректор ООО "Устад"
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər