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Раскрыта точная причина ожирения
Группа ученых под руководством Лисио Веллозо (Licio Augusto Velloso) из Университета Кампинаса выяснили причину, которая в значительной степени способствует увеличению веса. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.
Известно, что эпидемии ожирения способствует несколько факторов. Одним из них является изменение состава кишечных бактерий. Микроорганизмы, появляющиеся в больших количествах у тучных людей, стимулируют поглощение питательных веществ из еды. Даже обычное яблоко может быть более калорийным для человека, страдающего ожирением, чем для людей с нормальным весом. Другая возможная причина — гибель группы нейронов в гипоталамусе, которые отвечают за чувство насыщения.
Ученые определили, какой из этих факторов является первопричиной, а какой — следствием. Опыты проводились на мышах, чей рацион был богат насыщенными жирными кислотами, в течение четырех месяцев. Периодически часть животных умерщвлялась для анализа кишечной микрофлоры и мозга.
Оказалось, что повреждения в гипоталамусе возникают раньше, чем изменения в кишечной микрофлоре. При повышении уровня липидов в крови иммунные клетки центральной нервной системы — микроглии — начинают вырабатывать провоспалительные вещества, которые негативно влияют на нейроны гипоталамуса. В конечном итоге, нервные клетки погибают. Нарушения возникают задолго до того, как человек начинает набирать вес.
lenta
Известно, что эпидемии ожирения способствует несколько факторов. Одним из них является изменение состава кишечных бактерий. Микроорганизмы, появляющиеся в больших количествах у тучных людей, стимулируют поглощение питательных веществ из еды. Даже обычное яблоко может быть более калорийным для человека, страдающего ожирением, чем для людей с нормальным весом. Другая возможная причина — гибель группы нейронов в гипоталамусе, которые отвечают за чувство насыщения.
Ученые определили, какой из этих факторов является первопричиной, а какой — следствием. Опыты проводились на мышах, чей рацион был богат насыщенными жирными кислотами, в течение четырех месяцев. Периодически часть животных умерщвлялась для анализа кишечной микрофлоры и мозга.
Оказалось, что повреждения в гипоталамусе возникают раньше, чем изменения в кишечной микрофлоре. При повышении уровня липидов в крови иммунные клетки центральной нервной системы — микроглии — начинают вырабатывать провоспалительные вещества, которые негативно влияют на нейроны гипоталамуса. В конечном итоге, нервные клетки погибают. Нарушения возникают задолго до того, как человек начинает набирать вес.
lenta
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