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Обнаружена заполненная водой гигантская планета

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 2/3/2018
Ватмосфере имелись признаки наличия тяжелых элементов, что свидетельствует о бомбардировке планеты многочисленными кометами.
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Международная команда астрономов впервые подробно описала атмосферу экзопланеты, использовав данные космического телескопа Hubble. По своему химическому составу WASP-39b, напоминающая по размеру Сатурн, сильно отличается от планет Солнечной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
WASP-39b удалена от Земли на расстояние 700 световых лет. Она вращается вокруг звезды солнцеподобного типа и относится к классу горячих сатурнов — газовых гигантов малой плотности и близко расположенных к родному светилу. В ее атмосфере отсутствуют облака, что позволило космической обсерватории определить спектры поглощения в воздушной оболочке экзопланеты.
Исследователи обнаружили следы присутствия водяного пара, количество которого было в три раза больше, чем на Сатурне. Кроме того, в атмосфере имелись признаки наличия тяжелых элементов, что свидетельствует о бомбардировке планеты многочисленными кометами. Это возможно только в том случае, если изначально WASP-39b была более удалена от звезды, чем сейчас. В настоящий момент экзопланета находится в восемь раз ближе к светилу, чем Меркурий — к Солнцу.


         

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