  



Aİ Şurasının rəhbəri Donald Tusk Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Aİ Şurasının rəhbəri Donald Tusk Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

SABUNÇUNUN BAŞÇISI HEYDƏR PARKINI NİYƏ MÜHASİRƏYƏ ALIB? - YENİLƏNDİR

SABUNÇUNUN BAŞÇISI HEYDƏR PARKINI NİYƏ MÜHASİRƏYƏ ALIB? - YENİLƏNDİR

Başqırdıstan Vəkillər Kollegiyasının sədri professor İlham Rəhimovla görüşdü

Başqırdıstan Vəkillər Kollegiyasının sədri professor İlham Rəhimovla görüşdü

Məndə dəhşətli videolar vardı, Putinə göndərdim...

Məndə dəhşətli videolar vardı, Putinə göndərdim...

"ABŞ Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək"

"Heç bir kənar qüvvə bizi yolumuzdan döndərə bilməz"


﻿

Изменение климата отразилось на питании землян

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 14/4/2018
image here

Глобальное потепление и вытекающее из этого изменение климата прямо или косвенно отразились на сельском хозяйстве и пищевой промышленности по всему миру, пишет Bloomberg.

Из-за повышения средней температуры в южных регионах теперь жарче, в северных — теплее, а ареалы растений и животных сдвинулись. Холодные страны от этого скорее выигрывают: например, в России в последние годы заметно увеличилась урожайность пшеницы, а в американском штате Северная Дакота продлился урожайный сезон. В штате Мэн — самом северном на востоке США — улов омаров достиг рекордных показателей. Из выращенного в Великобритании винограда теперь делают хорошее вино; в Польше выращивают сорт шардоне и разновидности пино-нуар.
Агентство отмечает, что минусов все-таки больше. Во-первых, из-за миграции рыбы на север, в более прохладные воды, некоторых ее видов все меньше в Восточной Европе. К примеру, упали объемы вылавливаемых британскими рыболовами трески и пикши для традиционного блюда — рыбы с картофелем фри. Им на смену приплыли кальмары и анчоусы, а треску приходится импортировать из Исландии, Китая и Норвегии.

Во-вторых, смена климата провоцирует размножение вредителей и грибов. Еще одно из последствий — также влияющие на урожай стихийные бедствия: наводнения, засуха, пожары, морозы и прочее. Так, производители кофе жалуются на нашествие жуков и засуху, в Центральной Америке и Колумбии злаки страдают от «листовой ржавчины». Производство французского вина упало до минимума за последние 60 лет из-за летних штормов в Шампани и весенних заморозков в Бордо. В 2017 году главный винодельческий американский штат Калифорния был охвачен пожарами. В 2016 году половина Африки из-за засухи осталась без кукурузы.

Перемены в температуре также влияют на вкус и качество продуктов, в первую очередь на кофе, который быстро созревает в тепле, и аромат не приобретает глубину и насыщенность.
lenta


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Германия призвала Запад давить на Россию и говорить с ней

16:25 Германия призвала Запад давить на Россию и говорить с ней

Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti başçısınin özbaşınalığı-YENİLƏNDİ-VİDEO

16:04
Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti başçısınin özbaşınalığı-YENİLƏNDİ-VİDEO

Çeçenistan lideri: Putin əbədi prezident olsun

15:40
Çeçenistan lideri: Putin əbədi prezident olsun

14:50
"ABŞ Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək"

NATO Suriyaya raket hücumunu dəstəklədi

12:33 NATO Suriyaya raket hücumunu dəstəklədi

Bakıdakı beynəlxalq hospitalda 850 nəfər çalışacaq

21:18 Bakıdakı beynəlxalq hospitalda 850 nəfər çalışacaq

Sokrat: Aforizmlər, sitatlar, fikirlər

10:33
Sokrat: Aforizmlər, sitatlar, fikirlər

01:24
"Bir gün özünüz kimi səviyyəsizin biri atanızı..."

Qobustanda “Şeyx Nəsrullah” peyda olub-VİDEO

12:40
Qobustanda “Şeyx Nəsrullah” peyda olub-VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.