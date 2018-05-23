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Опасный вирус стремительно захватил сотни тысяч устройств по всему миру

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 23/5/2018
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Американская телекоммуникационная компания Cisco Systems предупредила пользователей об активном распространении вредоносного программного обеспечения VPNFilter. Подразделение кибербезопасности компании Talos решило опубликовать незавершенное исследование компании из-за слишком стремительного распространения по всему миру.

VPNFilter заразил уже 500 тысяч компьютеров, включая инфраструктуру Украины, как минимум в 54 странах.

Вирус поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры (такие как Netgear и TP-Link) и сетевые накопители производства Qnap. В докладе говорится, что программа способна перехватывать трафик, управлять устройством и вывести устройства из строя, поодиночке или группами, «потенциально отрезая от интернета сотни тысяч жертв по всему миру».
Ранее 23 мая Служба безопасности Украины заявила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве.

Эксперты по информационной безопасности отмечают сходство VPNFilter с вредоносами, распространяемыми хакерской группой Blackenergy, которой приписывается авторство вирусов Petya/NotPetya. В 2017 году от них пострадали крупные компании, в том числе рекламно-коммуникационный холдинг WPP Group, транспортная компании Maersk, Mondelеz International, Merck&Co, представительства Mars, Nivea и других международных компаний. В России и на Украине жертвами атаки стали более 80 организаций, в том числе кабинет министров Украины. Кроме того, пострадали множество частных компьютеров по всему миру. В распространении вирусов Лондон и Вашингтон обвиняли Россию.
lenta


         

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