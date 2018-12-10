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Восемь признаков, которые сразу выдают глупого человека

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 10/12/2018
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Отличить глупого человека от умного довольно просто. Достаточно послушать его самомнение, ведь глупец никогда не видит в себе каких-либо изъянов. Именно поэтому в свой адрес он никогда не примеряет общепринятые истины. Если же вы испытываете в себе сомнения и здраво воспринимаете критику, значит, вы точно не глупый человек. Но существуют и другие признаки глупца.

Отсутствие каких-либо интересов, кроме бытовых вопросов

Как правило, «недалекие» люди плохо учатся в школе и точно не читают книги, поэтому их словарный запас довольно мал. Несмотря на это, используемых чаще всего слов им хватает, и они умело обходятся ими. Если вы скажете что-то заумное в разговоре с такими людьми или будете использовать терминологию, то увидите исступление и недоумение на лице.
Непризнание своих ошибок
Глупые люди никогда не признают собственных ошибок. Они готовы приводить какие угодно доводы в оправдание неправильных поступков, совершенных ранее, расшибиться в лепешку, лишь бы доказать, что неправ совершенно другой человек. Такая дурная привычка тормозит их по жизни, из-за чего они топчутся на одном месте, не видя собственных ошибок.

Смех над баянными шутками
«Недалекие» люди готовы смеяться абсолютно над любыми шутками, которые у опытных юмористов уже давно не вызывают даже улыбку, такие анекдоты называют «баянами». Глупым же людям это малоизвестно, сколько бы раз не была озвучена шутка, они будут смеяться с нее хоть сто раз.

Проблемы в личной жизни

Людям небольшого ума довольно сложно устроить собственную личную жизнь. Чаще всего таких людей называют одиночками, потому что им сложно найти общий язык с более образованными представителями общества. Ситуация может сложиться и несколько иначе, они будут всю жизнь довольствоваться неуважительным отношением со стороны своей «половинки» и терпеть унижения, вытирание ног. Помимо этого, глупцы любят строить из себя истинных королей либо заморских принцесс, поэтому не в состоянии отыскать постоянного партнера.

Отсутствие собственного мнения

Таких людей часто называют зависимыми, они не просто выслушивают чужое мнение, но и принимают сразу же чужую сторону, принимая веские доводы за чистую монету. В своих рассуждениях они озвучивают чужие мысли, произнесенные кем-то когда-то. Они слепо доверяют всему, что говорят, если тон собеседника хоть немного убедителен.

Отсутствие тяги к обучению

Люди, обделенные умом, в школе точно не были хорошистами или отличниками. Да и таланта к обучению у них в принципе нет, поэтому их максимум в послешкольные годы – это училище или техникум. Поставив элементарный вопрос из школьной программы таким людям, можно услышать глупый ответ или вообще ничего. При этом такое правило относится почти к любому предмету среднего образования. Они не разбираются в научной терминологии, делают элементарные ошибки в словах, плохо считают.

Никакого чувства такта

Зачастую «недалекие» люди самоутверждаются за чужой счет. Именно поэтому они любую гадость говорят человеку прямо в лицо, при этом они считают, что эта фраза вполне уместна и вуалируют это прямолинейностью. Чаще всего в разговоре они именно те самые балаболы, перескакивающие с темы на тему, из-за чего первоначальная мысль диалога попросту утрачивается. Остановить столь неприятную беседу можно лишь категоричным отказом и таким же прямолинейным «нет» в лицо.

Примерка на себя несоответствующих ролей

Все те же принцы и принцессы, которыми они пытаются казаться, о чем писалось несколько пунктов выше. Конечно, малознакомыми людьми такие маски расцениваются как правда. Но чаще всего для знакомых «глупцы», примеряющие на себя несоответствующие роли, выглядят нелепо и смешно.
kuzpress


         

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