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Объяснена опасность неправильного сна

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/12/2018
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Ученые Университета Южной Калифорнии (США) выявили механизм, который способствует развитию хронических заболеваний при сбое циркадных ритмов. При нарушении режима сна специфический ген может способствовать развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний.

Ученые показали, что ген HNF4A, который кодирует белок, называемый ядерным фактором гепатоцитов 4-альфа (NR2A1), тесно связан с циркадными ритмами в таких органах как печень, почки и кишечник. NR2A1 блокирует действие CLOCK и BMAL1, участвующих в регуляции суточного цикла. Сам NR2A1 также регулируется циркадными ритмами. Мутации в HNF4A приводят к развитию редкой наследственной формы диабета, а нарушение регуляции гена — к раку.
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