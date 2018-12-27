  



Naxçıvanın sabiq daxili işlər nazirinin qardaşı məhkəmədə deyib ki...

Naxçıvanın sabiq daxili işlər nazirinin qardaşı məhkəmədə deyib ki...

ABŞ Prezidenti niyə Suriya probleminin həllində Türkiyəyə etibar etdi?

ABŞ Prezidenti niyə Suriya probleminin həllində Türkiyəyə etibar etdi?

Eldar Əzizov təmizləmə əməliyyatını davam etdirir: daha 3 nəfər işdən getdi

Eldar Əzizov təmizləmə əməliyyatını davam etdirir: daha 3 nəfər işdən getdi

“BƏXTİYAR ƏLİYEV, HƏTTA OĞLUMUN YAS MƏRASİMİNƏ DƏ GƏLMƏDİ...” - VİDEO-YENİLƏNDİ

“BƏXTİYAR ƏLİYEV, HƏTTA OĞLUMUN YAS MƏRASİMİNƏ DƏ GƏLMƏDİ...” - VİDEO-YENİLƏNDİ

Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin daha bir qərarını ləğv edib

Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin daha bir qərarını ləğv edib

ELDAR MAHMUDOVUN DAHA BİR GENERALI HƏBS OLUNDU:– Külli miqdarda rüşvət alma və...

ELDAR MAHMUDOVUN DAHA BİR GENERALI HƏBS OLUNDU:– Külli miqdarda rüşvət alma və...


﻿

Названы главные причины преждевременного старения

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 27/12/2018
image here

Ученые из Италии и Великобритании определили основные причины преждевременного старения. Оказалось, что биологический возраст повышает психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя. Результаты научной работы опубликованы в репозитории bioRxiv.
В исследовании приняли участие 2239 человек, у которых были взяты образцы мочи и сыворотки крови. Была оценена связь их биологического возраста, который складывался из биохимических и эпигенетических маркеров, с почти ста тысячами признаков. Для этой цели был проведен регрессионный анализ данных, полученных при изучении образцов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и жидкостной хромато-масс-спектрометрии.
Эпигенетическими маркерами старения являются соединения, осуществляющие метилирование ДНК, то есть присоединение метильных групп (атом углерода и три атома водорода) к нуклеотидным цепочкам. В самой ДНК никаких модификаций не происходит, однако изменяется активность определенных генов. Известно, что при старении профиль метилирования становится другим, в некоторой части генома наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток (гиперметилирование) В новой работе показали, что гиперметилирование сильно связано с высоким уровнем употребления алкоголя, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.

Биохимические маркеры старения, в свою очередь, коррелировали с избыточным весом, ожирением, депрессией и алкоголизмом. Однако в то же время они не коррелировали с эпигенетическим старением.
lenta


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Polşada azərbaycanlı tələbələri erməni oğlanın təxribatı ilə yaralayıblar

11:55 Polşada azərbaycanlı tələbələri erməni oğlanın təxribatı ilə yaralayıblar

Mobil telefonları xüsusi “ssenari” ilə keçirməyə cəhd etdilər - VİDEO

13:50 Mobil telefonları xüsusi “ssenari” ilə keçirməyə cəhd etdilər - VİDEO

10:28
"Azərbaycan cəmiyyətinin böyük uğurlarının fövqündə Prezidentin modernləşmə siyasəti dayanır"

Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin daha bir qərarını ləğv edib

19:37
Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin daha bir qərarını ləğv edib

Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России

12:06 Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России

25 dekabrda gözlənilən hava şəraiti və tibbi-meteoroloji proqnoz

14:00 25 dekabrda gözlənilən hava şəraiti və tibbi-meteoroloji proqnoz

Musiqili Teatrın 2019-cu il yanvar ayı üçün repertuar planı - YENİLƏNDİ

16:49 Musiqili Teatrın 2019-cu il yanvar ayı üçün repertuar planı - YENİLƏNDİ

SALYANDA TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN QARDAŞLIĞININ BARİZ NÜMUNƏSİ-FOTOLAR

22:49
SALYANDA TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN QARDAŞLIĞININ BARİZ NÜMUNƏSİ-FOTOLAR

SEÇİCİ DEPUTAT BƏXTİYAR ƏLİYEVİ İFŞA ETDİ:

22:37
SEÇİCİ DEPUTAT BƏXTİYAR ƏLİYEVİ İFŞA ETDİ: "HƏTTA OĞLUMUN YAS MƏRASİMİNƏ BELƏ GƏLMƏDİ" - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.