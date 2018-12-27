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Названы первые последствия скорой климатической катастрофы

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 27/12/2018
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Согласно докладу общественной организации «Христианская помощь», экстремальные погодные явления, вызванные антропогенным изменением климата, унесли тысячи жизней и нанесли огромный экономический ущерб в десятки миллиардов долларов. Продолжающиеся выбросы парниковых газов сильно усугубят ситуацию в будущем. Об этом пишет BBC News.
Специалисты выделили десять стихийных бедствий, которые по отдельности нанесли ущерб более чем на миллиард долларов, при этом четыре из них обошлись потерей более семи миллиардов долларов каждое. Наиболее дорогостоящими оказались ураганы «Флоренс» и «Мишель» (17 и 15 миллиардов долларов, соответственно). По результатам научных исследований, ливни во время первого урагана были на 50 процентов сильнее обычного из-за глобального потепления.
На Японию в 2018 году обрушились как наводнения, так и продолжительная жара. Затопление унесло жизни 230 человек и нанесло ущерб на семь миллиардов долларов. После наводнения страна пострадала от сильнейшего с 1993 года тайфуна «Джеби», потеряв 17 человек и 3,4 миллиарда долларов. В Европе также наблюдалась жара и засуха, которая была в 30 раз более вероятной из-за повышения средней температуры.
По словам представителей организации, они не учитывали постепенное ухудшение условий жизни в развивающихся странах из-за подъема уровня океана и более частых засух. Из-за увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере погодные явления становятся более экстремальными. Это можно предотвратить с помощью сокращения антропогенных выбросов парниковых газов.
lenta


         

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