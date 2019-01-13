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Британские ученые назвали основные симптомы рака
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Британские ученые назвали основные симптомы рака
Почти в половине случаев развитие онкологического заболевания можно предотвратить благодаря своевременной диагностике
Ученые из лондонского онкологического центра Макмиллан назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что в организме человека развивается рак.
К ним относятся:
1. Внезапно возникшие проблемы в работе кишечника или мочевого пузыря;
2. Утолщения в области груди или в другом месте;
3. Трудности при глотании;
4. Изменения цвета или размера родинки;
5. Тяжелый кашель с хрипотой;
6. Раны, которые долго не заживают;
7. Беспричинно возникающие кровотечения.
Данные симптомы могут свидетельствовать о наличие разных видов онкологий, в числе которых рак груди, легких, простаты и кишечника. Именно эти заболевания чаще всего встречаются в Великобритании, где и проводились исследования. Однако даже если вы обнаружили у себя один из перечисленных симптомов, это еще не значит, что действительно нужно волноваться. Правда врача посетить все же стоит.
Издание Daily Express со ссылкой на британских ученых напоминает, что в четырех из десяти случаев развития онкологии можно предотвратить, если провести своевременную диагностику.
Сайт kp.ru писал о том, что наука не стоит на месте и совсем недавно австралийские исследователи нашли способ борьбы с раком кожи. Правда на практике метод пока не использовался.
К ним относятся:
1. Внезапно возникшие проблемы в работе кишечника или мочевого пузыря;
2. Утолщения в области груди или в другом месте;
3. Трудности при глотании;
4. Изменения цвета или размера родинки;
5. Тяжелый кашель с хрипотой;
6. Раны, которые долго не заживают;
7. Беспричинно возникающие кровотечения.
Данные симптомы могут свидетельствовать о наличие разных видов онкологий, в числе которых рак груди, легких, простаты и кишечника. Именно эти заболевания чаще всего встречаются в Великобритании, где и проводились исследования. Однако даже если вы обнаружили у себя один из перечисленных симптомов, это еще не значит, что действительно нужно волноваться. Правда врача посетить все же стоит.
Издание Daily Express со ссылкой на британских ученых напоминает, что в четырех из десяти случаев развития онкологии можно предотвратить, если провести своевременную диагностику.
Сайт kp.ru писал о том, что наука не стоит на месте и совсем недавно австралийские исследователи нашли способ борьбы с раком кожи. Правда на практике метод пока не использовался.
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