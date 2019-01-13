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Британские ученые назвали основные симптомы рака

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 13/1/2019
Почти в половине случаев развитие онкологического заболевания можно предотвратить благодаря своевременной диагностике
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Ученые из лондонского онкологического центра Макмиллан назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что в организме человека развивается рак.

К ним относятся:

1. Внезапно возникшие проблемы в работе кишечника или мочевого пузыря;

2. Утолщения в области груди или в другом месте;

3. Трудности при глотании;

4. Изменения цвета или размера родинки;

5. Тяжелый кашель с хрипотой;

6. Раны, которые долго не заживают;

7. Беспричинно возникающие кровотечения.

Данные симптомы могут свидетельствовать о наличие разных видов онкологий, в числе которых рак груди, легких, простаты и кишечника. Именно эти заболевания чаще всего встречаются в Великобритании, где и проводились исследования. Однако даже если вы обнаружили у себя один из перечисленных симптомов, это еще не значит, что действительно нужно волноваться. Правда врача посетить все же стоит.

Издание Daily Express со ссылкой на британских ученых напоминает, что в четырех из десяти случаев развития онкологии можно предотвратить, если провести своевременную диагностику.

Сайт kp.ru писал о том, что наука не стоит на месте и совсем недавно австралийские исследователи нашли способ борьбы с раком кожи. Правда на практике метод пока не использовался.


         

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