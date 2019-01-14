- 01:10 Aksiyaçılardan Paşinyana xəbərdarlıq: Sizə deyəcəyimiz söz var...
- 00:29 Nazirlik pensiya məsələsinə aydınlıq gətirib: Texniki xarakter daşıyır
- 23:56 İçməli suyun keyfiyyəti ilə bağlı analizlərin NƏTİCƏLƏRİ açıqlanıb
- 22:58 Bakının bu hissələrində qaz olmayacaq - SABAH
- 21:25 Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi “ASAN xidmət”də
-
19:58
1 vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi, 4 vəkilə isə...
- 18:26 DİN vətəndaşın polis bölməsinin qarşısında özünü yandırmasına münasibət bildirdi
- 17:40 Sabah bu yol bağlanacaq
- 17:20 Vurduğu piyadanı atıb qaçan insafsız sürücü saxlanılıb (FOTO)
- 17:10 “Bu qədər düşmənimin olduğunu düşünməzdim”
- 17:00 Россия отказалась отдавать Курилы
- 16:30 Sahibkar və menecerlər Almaniyada təcrübə keçəcəklər
Новый смертельно опасный вирус обнаружен в Китае
Международной группой исследователей на территории Китая найден смертельно опасный филовирус — "родственник" Эболы, пишет сайт Pora.ru.
Китайские ученые совместно с сингапурскими коллегами из Национального университета сообщили, что клетки потенциально опасного вируса Менгла обнаружены у летучих собак, которые обитают в провинции Юньнань. Этот филовирус смертельно опасен для людей и животных, как и печально известный Эбола.
Ученые установили, что новый вид вируса подобен другим "собратьям" на 54 процента, в нем содержится белок NPC1, аналогичный вирусу Эболы.
Способность к мутации позволяет ему перейти межвидовый барьер, принимая для своего максимального размножения условия конкретного организма, и стать белку связующим звеном с клеткой хозяина. Ученым пока неизвестно, как вирус Менгла влияет на живых существ, но они уверены в его потенциальной смертельной опасности по причине схожести с Эболой.
Pora.ru напоминает, что в Западной Африке в феврале 2014 года была зарегистрирована вспышка геморрагической лихорадки Эбола, острой вирусной болезни с высокой степенью заразности, тяжелым течением и высокой смертностью. Летальные случаи составили 90 процентов.
По данным ВОЗ, с февраля по май 2015 года свыше 11 тысяч человек погибли, а заразились более 26 тысяч.
Ученые установили, что новый вид вируса подобен другим "собратьям" на 54 процента, в нем содержится белок NPC1, аналогичный вирусу Эболы.
Способность к мутации позволяет ему перейти межвидовый барьер, принимая для своего максимального размножения условия конкретного организма, и стать белку связующим звеном с клеткой хозяина. Ученым пока неизвестно, как вирус Менгла влияет на живых существ, но они уверены в его потенциальной смертельной опасности по причине схожести с Эболой.
Pora.ru напоминает, что в Западной Африке в феврале 2014 года была зарегистрирована вспышка геморрагической лихорадки Эбола, острой вирусной болезни с высокой степенью заразности, тяжелым течением и высокой смертностью. Летальные случаи составили 90 процентов.
По данным ВОЗ, с февраля по май 2015 года свыше 11 тысяч человек погибли, а заразились более 26 тысяч.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər