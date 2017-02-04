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Иран начинает военные учения в ответ на санкции США

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 4/2/2017
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Иран ответил на санкции США, введенные накануне, объявив о начале военных учений, которые включают размещение ракет.
Об этом сообщает NY Post. На сайте "Корпуса стражей иранской революции" (существует параллельно с вооруженными силами Ирана) сказано, что военные маневры являются ответом на "унизительные" санкций, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Сообщается, что во время учений будут применены "отечественные РЛС и ракетные комплексы, а также кибер система РЭБ".
Как известно, США ввели новые санкции против Ирана после того, как 29 января 2017 года Иран провел испытания баллистической ракеты.
Напомним, что Министр обороны США Джеймс Маттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма, делая свои первые комментарии в отношении Ирана после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые санкции.


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