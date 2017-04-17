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Референдум в Турции не соответствовал стандартам демократии – наблюдатели

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 17/4/2017
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Референдум о внесении изменений в конституцию в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы. Об этом говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы, обнародованном на сайте ОБСЕ. Наблюдатели отметили, что обе стороны кампании не имели равных возможностей в освещении своих позиций.
"Хотя технические аспекты были хорошо организованы, избиратели не были обеспечены объективной информацией о ключевых аспектах реформы", - говорится в отчете. В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Правовая основа не отвечала требованиям проведения настоящего демократического процесса", - заявили наблюдатели. Наблюдатели также сетуют на отсутствие представителей гражданского общества на участках в день референдума. "Референдум проходил в политических условиях, при которых за действия чрезвычайного положения были ограничены фундаментальные свободы, необходимые для подлинного демократического процесса", – говорится в отчете.
Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране. За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.
В оппозиции заявили о намерениях обжаловать результаты референдума и выступили с требованием их отмены.


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