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Суд снял арест с части имущества Насирова

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 19/4/2017
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Апелляционный суд Киева частично отменил арест, наложенный на имущество председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Об этом "Украинской правде" сообщил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин, который присутствовал на судебном заседании.
По его словам, суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Насирова на решение Соломенского районного суда столицы и постановил вернуть председателю ГФС внутренний паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический паспорт и другие документы.
Однако, как отметил Савин, не все документы Насиров сможет получить на руки. По его информации, существует иное судебное решение "о применения меры пресечения". Согласно ему паспорта, которые могут позволить подозреваемому выехать за границу, должны остаться на хранении в НАБУ. Поэтому заграничный и дипломатический паспорта Насиров забрать не сможет.
В то же время Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу в части снятия ареста с валюты, золота и нескольких элитных часов, которые были изъяты во время обыска дома у председателя ГФС.
Как известно, 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта Насиров вышел из-под стражи под 100 млн гривен залога, который внесли жена и тесть.


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