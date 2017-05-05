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Вудсток по-кавказски: как фестиваль OneCaucasus объединяет Грузию, Армению и Азербайджан
В 70 километрах к югу от Тбилиси, совсем близко к границе Грузии с Арменией и Азербайджаном, расположен район Марнеули. В нем - поселок Церакви.
Англоязычная Википедия не знает о его существовании вообще. А в росийськомовнiй версии онлайн-энциклопедии упоминается только, что поблизости есть монастырь и крепость. Однако каждому туристу, который приезжает сюда, местные рассказывают о фестивале OneCaucasus , который происходит здесь щосерпня уже три года подряд.
Это масштабный музыкальный опен-эйр, который претендует на звание местного Вудстока и объединяет вокруг своей сцены посетителей из стран-соседей, враждующие уже более двух десятилетий.
УП.Культура рассказывает о том, кто и для чего придумал этот фестиваль, а также выясняет, как OneCaucasus достигает поставленной цели.
Большой бесплатный кавказский фестиваль, на котором каждый раз собирается более двух тысяч человек, начали поляки.
Организацию-основателя фестиваля The Other Space Foundation в 2006-м сформировали выходцы из варшавского офиса Amnesty International.
Тогда они поняли, что формат стандартной работы неправительственной организации им не подходит. Поэтому решили создать альтернативу известным правозащитным институтам и делать все по-другому: вместо конференций устраивать фестивали, а вместо семинаров - переездные выставки.
Кроме проектов в Польше, активисты проводили различные мероприятия за ее пределами. Организация двух из них, Дней Польши в Грузии и путешествующего фестиваля Транскавказия , натолкнули активистов на идею создания OneCaucasus.
- Мы решили, что гораздо эффективнее будет не делать что-то для людей в регионе, а наоборот, привлекать их к созданию проекта, - рассказывает основатель OneCaucasus Витек Хебановський . - Чтобы они были не только бенефициарами, но и нашими партнерами .
Мы хотели показать кавказской молодежи направления движения и способы сделать их страны лучшими по, скажем, Швейцарию или Нидерланды. Это должен быть некий Вудсток 21 века. "
" Когда людям из Азербайджана и Армении надо вместе построить дом или подготовить воркшоп, они видят, что у них много общего, быстрее, чем если бы они в рамках какой-то дискуссии обсуждали, что же делать с Карабахом ". Все фото со страницы фестиваля в Facebook
В отличие от легендарного Вудстока, который состоялся в США в 1960-х, One Caucasus, по мнению организаторов, имеет одно большое преимущество. На американском фестивале сотни тысяч протестующих против войны во Вьетнаме, но ни вьетнамца. One Caucasus объединяет людей, на которых непосредственно влияет межгосударственный конфликт.
Тогда, в 2013 году, The Other Space Foundation при финансовой поддержке министерства культуры Польши начала готовить масштабную для Кавказа событие.
С местом проведения определились довольно быстро. Марнеули - регион, в котором уже давно бок о бок живут грузины, армяне и азербайджанцы.
Он расположен на границе трех государств, поэтому к нему легко добраться из всех уголков Южного Кавказа. К тому же, местные власти живо отреагировала на предложение проекта и сразу же начала помогать.
Большая часть и материальной поддержки для проведения фестиваля поступает именно из местного бюджета.
Основная цель фестиваля - создать безопасное место, где молодежь может собираться и обмениваться мнениями о событиях в мире
- В первый год проведения мы имели некоторые финансовые трудности. А в прошлом году мы уже не искали спонсоров, потому что они находили нас сами, - рассказывает Витек Хебановський. - В начале 2016 году до меня позвонил представитель американского консульства и предложил профинансировать One Caucasus. Оказывается, он был в Марнеули, и все местные рассказывали ему о том, какой наш фестиваль классный ".
Получает фестиваль и финансирование от грузинского правительства, но, по мнению организаторов, по сравнению с иностранными инвестициями и учитывая вклад активистов в развитие региональных инициатив, оно могло бы быть больше.
Основная цель фестиваля - создать безопасное место, где молодежь может собираться и обмениваться мнениями о событиях в мире.
- Мы хотели создать пространство, где молодые люди, которые возмущаются тупостью политики и национальной пропаганды, могут встретить единомышленников и вдохновиться изменить настоящее положение вещей, - говорит Витек.
Этой цели организаторы помогают достичь несколькими способами.
На американском Вудстоке были сотни тысяч протестующих против войны во Вьетнаме, но ни вьетнамца. One Caucasus объединяет людей, на которых непосредственно влияет межгосударственный конфликт
Во-первых, кроме музыкального направления, фестиваль предлагает немало культурных и художественных мастерских. Большая часть тренеров приезжает из-за рубежа - от Барбадоса в Великобританию.
Для проведения образовательных мероприятий на территории фестиваля команда архитекторов, также приезжают со всего мира, строит деревянный городок. Таким миксованием национальностей и привлечением их к совместной работе, по мнению организаторов, разрушаются любые стереотипы и страхи.
- Мне кажется, что наш фестиваль гораздо эффективнее в развитии диалога, чем большинство кавказских миротворческих организаций, которых в регионе немало, - рассказывает Хебановський. - Когда людям из Азербайджана и Армении надо вместе построить дом или подготовить воркшоп, они видят, что у них много общего, быстрее, чем если бы они в рамках какой-то дискуссии обсуждали, что же делать с Карабахом.
Во-вторых, любой желающий выступить на главной сцене фестиваля (или звезда уровня Леди Га г и , то уличный музыка из Еревана), должен сыграть хотя бы одну композицию вместе с другими исполнителями.
Поэтому, кроме национальностей, организаторы смешивают еще и разные стили музыки. В результате можно посетить три разных выступления - например, концерты американской и грузинской групп и еще один, где они играют вместе.
Любой желающий выступить на главной сцене фестиваля предстоит сыграть хотя бы одну композицию вместе с другими исполнителями.
Третьим и очень важным элементом интеграционного направления проекта организаторы выбрали волонтерство.
Фестиваль длится три дня, а интенсивный период подготовки - более трех недель. Поэтому активисты обращают большое внимание на привлечение молодежи из региона в организации мероприятия.
В первый год проведения фестиваля, в 2014-м, наибольшее количество волонтеров приехала из Украины. Теперь массовое приезжают из Азербайджана, чуть меньше - из Армении.
По словам организаторов, армяне чуть менее желающие идти на диалог, хотя лед уже начала таять.
Шафаг Фатулаева , координатор фестиваля в Азербайджане, а в прошлом - волонтер, рассказывает, как впервые встретилась со своей коллегой из Армении.
- Ануш, новоиспеченная координатор из Еревана, сначала боялась жить со мной в одной комнате , - вспоминает Шафаг. - Когда она заболела, я пыталась ее лечить. Ануш требовала, чтобы я пробовала лекарства первой, и только тогда соглашалась их пить. А к концу фестиваля, мы стали лучшими подружками.
В ажливим элементом интеграционного направления проекта организаторы выбрали волонтерство
Активисты и волонтеры со всего мира приезжают на фестивальную локацию за месяц до начала события. Здесь они проводят мастер-классы для детей Марнуели.
В конце сессии дети должны подготовить определенный проект - фильм или серию фотографий, в зависимости от типа воркшопов, в которых они участвовали. Их работу презентуют перед посетителями фестиваля.
Но и это не все.
- Мы решили, что одних занятий в августе перед фестивалем недостаточно, - говорит Витек Хебановський. - Т ом мы предварительно натренировали девять учителей, которые целый год занимаются с детьми по всему Марнеули.
За это учителя получают дополнительную зарплату.
Однако One Caucasus не ограничивается творческими активностями. Скажем, с 2014 года основатели фестиваля поощряют общину контролировать расходы из местного бюджета и направлять их на проекты жителей региона.
Активисты и волонтеры со всего мира приезжают на фестивальную локацию за месяц до начала события. Здесь они проводят мастер-классы для детей Марнуели.
Например, одной из реализованных идей был общественное пространство, где женщины смогли бы встречаться и вместе заниматься рукоделием. Его предложила обустроить одна из жительниц Марнеули.
В общем, за первые два года существования программы на нужды общины региона было выделено более 560 000 евро. За эти деньги воплотили с полсотни проекто
Идею такого использования бюджетных средств позаимствовали и другие регионы Грузии, например, Гори. При этом суммы средств и эффективность их использования, по мнению организаторов фестиваля, намного выше, чем в подобных общин Польши.
Проведение фестиваля стимулировало власть развивать инфраструктуру региона. По инициативе активистов муниципальные службы проложили дорогу и провели быстрый интернет в село Церакви.
За время проведения фестиваля регион стал привлекательным для туристов. И теперь местные власти развивает эко- и этнотуризм.
- Конечно, мы не будем оставаться в Марнеули навсегда. Когда вырастем до размеров десятитысячной фестиваля, придется искать новое место, - замечает Витек Хебановський. - Но, несмотря на наши финансы, поддержку спонсоров, политическую или экономическую ситуацию в регионе, мы хотим быть готовы поздравить своих посетителей в августе каждого года.
С каждым годом на One Caucasus приезжает все более больше молодежи, которая ищет пространство для воплощения своих безумных мечтаний.
И, вместе с организаторами, детьми из региона и гостями из-за рубежа, кавказская молодежь понемногу движется к своей самой большой мечты - мира на Кавказе.
Англоязычная Википедия не знает о его существовании вообще. А в росийськомовнiй версии онлайн-энциклопедии упоминается только, что поблизости есть монастырь и крепость. Однако каждому туристу, который приезжает сюда, местные рассказывают о фестивале OneCaucasus , который происходит здесь щосерпня уже три года подряд.
Это масштабный музыкальный опен-эйр, который претендует на звание местного Вудстока и объединяет вокруг своей сцены посетителей из стран-соседей, враждующие уже более двух десятилетий.
УП.Культура рассказывает о том, кто и для чего придумал этот фестиваль, а также выясняет, как OneCaucasus достигает поставленной цели.
Большой бесплатный кавказский фестиваль, на котором каждый раз собирается более двух тысяч человек, начали поляки.
Организацию-основателя фестиваля The Other Space Foundation в 2006-м сформировали выходцы из варшавского офиса Amnesty International.
Тогда они поняли, что формат стандартной работы неправительственной организации им не подходит. Поэтому решили создать альтернативу известным правозащитным институтам и делать все по-другому: вместо конференций устраивать фестивали, а вместо семинаров - переездные выставки.
Кроме проектов в Польше, активисты проводили различные мероприятия за ее пределами. Организация двух из них, Дней Польши в Грузии и путешествующего фестиваля Транскавказия , натолкнули активистов на идею создания OneCaucasus.
- Мы решили, что гораздо эффективнее будет не делать что-то для людей в регионе, а наоборот, привлекать их к созданию проекта, - рассказывает основатель OneCaucasus Витек Хебановський . - Чтобы они были не только бенефициарами, но и нашими партнерами .
Мы хотели показать кавказской молодежи направления движения и способы сделать их страны лучшими по, скажем, Швейцарию или Нидерланды. Это должен быть некий Вудсток 21 века. "
" Когда людям из Азербайджана и Армении надо вместе построить дом или подготовить воркшоп, они видят, что у них много общего, быстрее, чем если бы они в рамках какой-то дискуссии обсуждали, что же делать с Карабахом ". Все фото со страницы фестиваля в Facebook
В отличие от легендарного Вудстока, который состоялся в США в 1960-х, One Caucasus, по мнению организаторов, имеет одно большое преимущество. На американском фестивале сотни тысяч протестующих против войны во Вьетнаме, но ни вьетнамца. One Caucasus объединяет людей, на которых непосредственно влияет межгосударственный конфликт.
Тогда, в 2013 году, The Other Space Foundation при финансовой поддержке министерства культуры Польши начала готовить масштабную для Кавказа событие.
С местом проведения определились довольно быстро. Марнеули - регион, в котором уже давно бок о бок живут грузины, армяне и азербайджанцы.
Он расположен на границе трех государств, поэтому к нему легко добраться из всех уголков Южного Кавказа. К тому же, местные власти живо отреагировала на предложение проекта и сразу же начала помогать.
Большая часть и материальной поддержки для проведения фестиваля поступает именно из местного бюджета.
Основная цель фестиваля - создать безопасное место, где молодежь может собираться и обмениваться мнениями о событиях в мире
- В первый год проведения мы имели некоторые финансовые трудности. А в прошлом году мы уже не искали спонсоров, потому что они находили нас сами, - рассказывает Витек Хебановський. - В начале 2016 году до меня позвонил представитель американского консульства и предложил профинансировать One Caucasus. Оказывается, он был в Марнеули, и все местные рассказывали ему о том, какой наш фестиваль классный ".
Получает фестиваль и финансирование от грузинского правительства, но, по мнению организаторов, по сравнению с иностранными инвестициями и учитывая вклад активистов в развитие региональных инициатив, оно могло бы быть больше.
Основная цель фестиваля - создать безопасное место, где молодежь может собираться и обмениваться мнениями о событиях в мире.
- Мы хотели создать пространство, где молодые люди, которые возмущаются тупостью политики и национальной пропаганды, могут встретить единомышленников и вдохновиться изменить настоящее положение вещей, - говорит Витек.
Этой цели организаторы помогают достичь несколькими способами.
На американском Вудстоке были сотни тысяч протестующих против войны во Вьетнаме, но ни вьетнамца. One Caucasus объединяет людей, на которых непосредственно влияет межгосударственный конфликт
Во-первых, кроме музыкального направления, фестиваль предлагает немало культурных и художественных мастерских. Большая часть тренеров приезжает из-за рубежа - от Барбадоса в Великобританию.
Для проведения образовательных мероприятий на территории фестиваля команда архитекторов, также приезжают со всего мира, строит деревянный городок. Таким миксованием национальностей и привлечением их к совместной работе, по мнению организаторов, разрушаются любые стереотипы и страхи.
- Мне кажется, что наш фестиваль гораздо эффективнее в развитии диалога, чем большинство кавказских миротворческих организаций, которых в регионе немало, - рассказывает Хебановський. - Когда людям из Азербайджана и Армении надо вместе построить дом или подготовить воркшоп, они видят, что у них много общего, быстрее, чем если бы они в рамках какой-то дискуссии обсуждали, что же делать с Карабахом.
Во-вторых, любой желающий выступить на главной сцене фестиваля (или звезда уровня Леди Га г и , то уличный музыка из Еревана), должен сыграть хотя бы одну композицию вместе с другими исполнителями.
Поэтому, кроме национальностей, организаторы смешивают еще и разные стили музыки. В результате можно посетить три разных выступления - например, концерты американской и грузинской групп и еще один, где они играют вместе.
Любой желающий выступить на главной сцене фестиваля предстоит сыграть хотя бы одну композицию вместе с другими исполнителями.
Третьим и очень важным элементом интеграционного направления проекта организаторы выбрали волонтерство.
Фестиваль длится три дня, а интенсивный период подготовки - более трех недель. Поэтому активисты обращают большое внимание на привлечение молодежи из региона в организации мероприятия.
В первый год проведения фестиваля, в 2014-м, наибольшее количество волонтеров приехала из Украины. Теперь массовое приезжают из Азербайджана, чуть меньше - из Армении.
По словам организаторов, армяне чуть менее желающие идти на диалог, хотя лед уже начала таять.
Шафаг Фатулаева , координатор фестиваля в Азербайджане, а в прошлом - волонтер, рассказывает, как впервые встретилась со своей коллегой из Армении.
- Ануш, новоиспеченная координатор из Еревана, сначала боялась жить со мной в одной комнате , - вспоминает Шафаг. - Когда она заболела, я пыталась ее лечить. Ануш требовала, чтобы я пробовала лекарства первой, и только тогда соглашалась их пить. А к концу фестиваля, мы стали лучшими подружками.
В ажливим элементом интеграционного направления проекта организаторы выбрали волонтерство
Активисты и волонтеры со всего мира приезжают на фестивальную локацию за месяц до начала события. Здесь они проводят мастер-классы для детей Марнуели.
В конце сессии дети должны подготовить определенный проект - фильм или серию фотографий, в зависимости от типа воркшопов, в которых они участвовали. Их работу презентуют перед посетителями фестиваля.
Но и это не все.
- Мы решили, что одних занятий в августе перед фестивалем недостаточно, - говорит Витек Хебановський. - Т ом мы предварительно натренировали девять учителей, которые целый год занимаются с детьми по всему Марнеули.
За это учителя получают дополнительную зарплату.
Однако One Caucasus не ограничивается творческими активностями. Скажем, с 2014 года основатели фестиваля поощряют общину контролировать расходы из местного бюджета и направлять их на проекты жителей региона.
Активисты и волонтеры со всего мира приезжают на фестивальную локацию за месяц до начала события. Здесь они проводят мастер-классы для детей Марнуели.
Например, одной из реализованных идей был общественное пространство, где женщины смогли бы встречаться и вместе заниматься рукоделием. Его предложила обустроить одна из жительниц Марнеули.
В общем, за первые два года существования программы на нужды общины региона было выделено более 560 000 евро. За эти деньги воплотили с полсотни проекто
Идею такого использования бюджетных средств позаимствовали и другие регионы Грузии, например, Гори. При этом суммы средств и эффективность их использования, по мнению организаторов фестиваля, намного выше, чем в подобных общин Польши.
Проведение фестиваля стимулировало власть развивать инфраструктуру региона. По инициативе активистов муниципальные службы проложили дорогу и провели быстрый интернет в село Церакви.
За время проведения фестиваля регион стал привлекательным для туристов. И теперь местные власти развивает эко- и этнотуризм.
- Конечно, мы не будем оставаться в Марнеули навсегда. Когда вырастем до размеров десятитысячной фестиваля, придется искать новое место, - замечает Витек Хебановський. - Но, несмотря на наши финансы, поддержку спонсоров, политическую или экономическую ситуацию в регионе, мы хотим быть готовы поздравить своих посетителей в августе каждого года.
С каждым годом на One Caucasus приезжает все более больше молодежи, которая ищет пространство для воплощения своих безумных мечтаний.
И, вместе с организаторами, детьми из региона и гостями из-за рубежа, кавказская молодежь понемногу движется к своей самой большой мечты - мира на Кавказе.
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