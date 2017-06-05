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ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/6/2017
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Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне в ночь на 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "информагентство" боевиков Amaq. "Боевики Исламского государства совершили вчерашнюю атаку в Лондоне", - говорится в заявлении. Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы. 21 пострадавший находится в критическом состоянии.
Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.
Это уже третий теракт в Великобритании менее, чем за три месяца.


         

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