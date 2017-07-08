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Путин заявил, что в Украине - русофобы, а с Трампом установлены "личные отношения"

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 8/7/2017
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Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в проведении "русофобской политики".
Об этом Путин заявил по после саммита G20 в Гамбурге, пишет Интерфакс.
"Интересы российского и украинского народов, я в этом убежден, полностью совпадают. Расходятся только интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых там политических кругов сегодняшней Украины", - заявил он.
По его словам, "и Россия, и Украина заинтересованы в сотрудничестве, в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики".
"Сегодняшние украинские коллеги пытаются этим пренебречь ... У них остался только один товар, которым они успешно торгуют - русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины", - отметил Путин.
Также Путин заявил: считает, что с президентом США Дональдом Трампом установлены личные отношения
"Трамп телевизионный очень отличается от реального человека ... Он абсолютно конкретный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы и возникающие в ходе дискуссии", - сказал Путин.
"Мне кажется, что если мы будем строить наши отношения так, как прошла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен", - добавил президент.


         

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