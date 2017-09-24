  



NEFTÇALADA EVİN ÇARDAĞINA YIĞILMIŞ 1200 ƏDƏD OT BAĞLAMASI YANIB

NEFTÇALADA EVİN ÇARDAĞINA YIĞILMIŞ 1200 ƏDƏD OT BAĞLAMASI YANIB

"Son illər reket jurnalistika ilə məşğul olanların sayı çoxalıb"

“MEQA SİTİ HOLDİNG

“MEQA SİTİ HOLDİNG" AZƏRBAYCANDA "AT OYNADIR" - TƏHLİL

Ərdoğan Tramdan Fətullah Güləni istəyib

Ərdoğan Tramdan Fətullah Güləni istəyib

BAKIDA «TİEUS” MMC ŞİRKƏTİNİN İŞƏ QƏBUL FIRILDAĞI-YENİLƏNİR

BAKIDA «TİEUS” MMC ŞİRKƏTİNİN İŞƏ QƏBUL FIRILDAĞI-YENİLƏNİR

“Leyla Şıxlinskaya istintaqa təsir göstərir”

“Leyla Şıxlinskaya istintaqa təsir göstərir”


﻿

Трамп ответил на угрозу КНДР: им придет конец

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 24/9/2017
image here

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генеральной Ассамблее ООН.
"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына - ред), им придет конец", - написал Трамп в twitter. Как сообщалось, глава северокорейского МИД Ли Ён Хо заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что ракетный удар по Соединенным Штатам, после угроз Трампа в адрес КНДР "стал неизбежным".
Ранее Ли Ён Хо пригрозил новым испытанием водородной бомбы. Такое заявление последовало после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он высказал желание "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.
В свою очередь, северо-корейский лидер Ким Чен Ын назвал Трампа "душевнобольным" и поклялся заставить его дорого заплатить за угрозу уничтожить его страну. Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.
22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.
23 сентября в качестве предупреждения американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Bakıda şirkətdən 270 min manata yaxın pul oğurlandı

16:14 Bakıda şirkətdən 270 min manata yaxın pul oğurlandı

“Hər dəfə görürdüm ki, üstündə qızıl var” - VİDEO

14:24 “Hər dəfə görürdüm ki, üstündə qızıl var” - VİDEO

Bakıda müxalifət mitinq keçirir – FOTO

16:33
Bakıda müxalifət mitinq keçirir – FOTO

BAKIDA «TİEUS” MMC ŞİRKƏTİNİN İŞƏ QƏBUL FIRILDAĞI-YENİLƏNİR

02:11
BAKIDA «TİEUS” MMC ŞİRKƏTİNİN İŞƏ QƏBUL FIRILDAĞI-YENİLƏNİR

Donetskdə separatçı

13:52 Donetskdə separatçı "nazir"in avtomobili partladılıb

Sabah bəzi bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

13:04 Sabah bəzi bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

Qəbul imtahanlarında fənlərin sayı azaldılacaq

19:21 Qəbul imtahanlarında fənlərin sayı azaldılacaq

HAKİM HİKMƏT MİRZƏYEV TANINMIŞ POLİQRAFI NECƏ ÇƏRLƏDİB ÖLDÜRÜB?-VİDEO

15:26
HAKİM HİKMƏT MİRZƏYEV TANINMIŞ POLİQRAFI NECƏ ÇƏRLƏDİB ÖLDÜRÜB?-VİDEO

Bakıda “BMW” 26 yaşlı oğlanı vurdu – VİDEO

16:38 Bakıda “BMW” 26 yaşlı oğlanı vurdu – VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.