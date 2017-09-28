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Турция нанесла авиаудар по базе РПК в Иракском Курдистане

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 28/9/2017
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Турецкие самолеты нанесли удар по северному Ираку, в результате чего погибли 13 человек, вероятно бойцов Рабочей Партии Курдистана (РПК).
Об этом говорится в заявлении вооруженных сил Турции, сообщает Reuters.
"Воздушным ударом в северном Ираке 13 вооруженных членов сепаратистской террористической организации, готовившейся к нападению, были нейтрализованы", - говорится в заявлении, в котором используется термин, который Турция применяет для описания боевиков РПК.
Турецкие войска также проводят совместные военные учения с иракскими солдатами возле своей границы после референдума о независимости Иракского Курдистана, который разозлил Анкару и Багдад.
Турция опасается, что референдум, который в подавляющем большинстве был одобрен, может способствовать поддержке сепаратизма в его юго-восточном регионе и угрожает экономическими и военными мерами в ответ.
Отметим, что большинство курдов живут между Ираном, Ираком, Сирией и Турцией, но только в Ираке они добились признанной автономии.


         

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