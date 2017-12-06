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Саакашвили не пойдет на допрос
Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили не планирует приходить на допрос в среду, 6 декабря. Об этом в комментарии УП сказала пресс-секретарь "РНС" Марьяна Почтар. "Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", - заявила Почтар.
Также пресс-секретарь добавила, что в среду политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.
Ранее УП со ссылкой на "Украинские новости" писала, что Саакашвили собирается прийти на допрос в среду.
По словам пресс-секретаря "ДНС", это неправдивая информация.
Почтарь опровергла новость о том, что пресс-секретарь политика Дарина Чиж говорила с агентством "Украинские новости".
В то же время агентство настаивает - Чиж ранее заявляла, что "он ни от кого прятаться не будет и придет на допрос".
Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.
Генеральная прокуратура передала председателю Национальной полиции Украины постановление об объявлении в розыск Саакашвили.
Нацполиция подтвердила, что следователь Генпрокуратуры вынес постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили.
Также пресс-секретарь добавила, что в среду политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.
Ранее УП со ссылкой на "Украинские новости" писала, что Саакашвили собирается прийти на допрос в среду.
По словам пресс-секретаря "ДНС", это неправдивая информация.
Почтарь опровергла новость о том, что пресс-секретарь политика Дарина Чиж говорила с агентством "Украинские новости".
В то же время агентство настаивает - Чиж ранее заявляла, что "он ни от кого прятаться не будет и придет на допрос".
Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.
Генеральная прокуратура передала председателю Национальной полиции Украины постановление об объявлении в розыск Саакашвили.
Нацполиция подтвердила, что следователь Генпрокуратуры вынес постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили.
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