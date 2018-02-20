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Боль выходцев из Азербайджана
Дружба!
Само это слово предполагает в нашем сознании некую прочность уз и отношений, которые невозможно разорвать и невозможно отринуть.
Дружба означает и единство взглядов, и верность в отношениях, и безоглядное желаниях помочь другу в трудную минуту, поддержать и подставить, что называется, плечо. Об этом заявил пресс-служба ассоциации «АзИз» кор. "Тезадлар". Ситат: Эта краткая преамбула мне понадобилась для того, чтобы сказать о своем друге, о международной ассоциации «АзИз», которая гордо, искренне, честно и преданно служит этой настоящей дружбе – дружбе между двумя нашими странами - Азербайджаном и Израилем. При полной поддержке и содействии ассоциации, и её генерального директора Льва Спивака, наша с Лейлой Бегим повесть «Черные подснежники», а также «Карабахские рассказы» Гюнель Анар гызы были переведены на чешский язык и изданы в Праге отдельной книгой. При поддержке посольства Азербайджана в Чехии, международная ассоциация «АзИз» подготовила и провела презентацию книги в Мраморном зале пассажа «Люцерна» – колыбели киностудии «Баррандов». Это был вечер памяти трагических событий в Ходжалы. Презентация действительно вызвала большой интерес у представителей дипломатических миссий, журналистов, представителей творческой интеллигенции Чехии и многочисленных выходцев из Азербайджана.
Специально на презентацию книги прилетел из Баку председатель союза писателей Азербайджана, известный писатель Анар.
Первым перед собравшимися выступил посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев. Он отметил важность и значимость издания такого сборника на чешском языке. Мы уверены, сказал посол, что эта книга послужит ещё большему пониманию между нашими народами и укреплению дружбы между тремя странами. Господин Шафиев поделился с собравшимися и новой идеей авторов повести «Черные подснежники» - Ефима Абрамова и Лейлы Бегим. Идея эта, сказал он, заключается в создании художественного фильма на основе повести. Осуществление такого кинопроекта, добавил господин посол, может стать значимым культурным кинематографическим событием и в Чехии, и в Азербайджане. Мы примем самое активное участие в продвижении этого Проекта, заверил посол, и, надеюсь, совместно с киностудией «Баррандов», сумеем этот Проект реализовать.
Выступление писателя Анара слушали с большим вниманием – он говорил о тех трагических событиях, о народной боли и памяти, о недопустимости подобного в будущем. Писатель в первую очередь поблагодарил авторов, выразил свою благодарность генеральному директору международной ассоциации «АзИз», посольству Азербайджана и всем собравшимся на этот вечер, за оказанное внимание, за прекрасно изданную книгу, за интерес к истории Азербайджана и пообещал о более тесном сотрудничестве с израильскими писателями на страницах литературных изданий Республики…
Глава израильской делегации Лев Спивак рассказал о дружбе между израильскими и чешскими военными летчиками, которая возникла на заре зарождения государства Израиль и крепла с каждым годом. От имени делегации он поблагодарил Эльдара Валиева за прекрасный перевод с русского и азербайджанского языков на чешский язык.
Известный театральный актер Кристофер Ногинек прочитал отрывок из повести «Черные подснежники» и «Письмо отцу» из «Карабахских рассказов». Его проникновенное и эмоциональное выступление произвело на зрителей сильное впечатление, и было встречено продолжительными аплодисментами.
Своим выступлением украсила вечер в Мраморном зале Люцерны и студентка Пражской консерватории Эва Ашумова. Талантливая пианистка исполнила произведение композитора Клода Дебюсси «Лунный свет», композицию «Март» азербайджанского композитора Вагифа Мустафазаде, а также «Элегию» собственного сочинения.
На следующий день израильская делегация посетила Терезин – Терезинское гетто. Оно находится на берегу реки Огрже, в нескольких километрах от городка Литомержице. За годы войны в этот лагерь попали около 140 тысяч человек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысячи погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти и были убиты.
Терезин был освобождён советскими войсками 9 мая1945 года.
Большинство этих людей были евреями.
Мы, члены делегации, несколько минут стояли у многочисленных могил, у Маген Давида, у входа, где взимают плату за вход, у ледяных стен концлагеря и молчали.
Мы стояли на февральском морозном ветру, подавленные и растерянные. Мы, взрослые люди, воспитавшие детей и помогающие своим детям поднимать внуков, мы не знали слов, которые могли бы хоть как-то выразить наши чувства. И не чувства даже, а пустоту внутри и необъяснимую боль. Боль, которую невозможно осознать и понять, которую невозможно вместить в мировое общечеловеческое сознание!
Эта боль невидимой нитью связывала нас, выходцев из Азербайджана, с болью трагических событий сороковых годов прошлого столетия и болью страшной февральской ночи 1992 года!..
Мы будем помнить! Мы никогда не забудем и не допустим такого в будущем!..
И в заключение два замечательных стихотворения наших талантливых авторов – Лейлы Бегим и Михаила Сальмана:
Город облачился в снежный китель,
Слышен скрип зловещий на снегу -
Нам от эха прошлого не скрыться,
Не стереть кровавую строку…
Топот сапогов и крик младенцев,
Рев еврейских матерей во рву
раздаются, разрывая сердце!..
К покаянью голоса зовут!..
Меж могил горит звезда Давида,
Бросив вызов дьявольским годам,
И покрыли рябью землю плиты
Трех десятков тысяч, павших там…
Пуст и мрачен чешский град поныне,
Только память бродит, словно тень,
И февральской льдинкой сердце стынет
От холодных терезинских стен...
Автор - Лейла Бегим.
Терезиенштадт. Концлагерь.
Отдельно Крест, Звезда* отдельно, -
Труба, подтаявший снежок, -
Сжигали в Пурим и в Сочельник, -
Под вальс, под танго, под смешок.
Еврея, чеха и словака,
Раздев пред этим догола...
Сапог, сверкающий от лака,
Пинок брезгливый - все дела...
И дым, туда летящий, едкий -
В небес сереющий окрест,
О, эти матери и детки, -
Их не спасли Звезда и Крест,
Что им поставили потомки,
Землёй навек соединя...
И сердца стук настолько громкий,
Что мысль: вот-вот сожгут меня...
Автор – Михаил Сальман.
Мы будем помнить вас всегда!
Само это слово предполагает в нашем сознании некую прочность уз и отношений, которые невозможно разорвать и невозможно отринуть.
Дружба означает и единство взглядов, и верность в отношениях, и безоглядное желаниях помочь другу в трудную минуту, поддержать и подставить, что называется, плечо. Об этом заявил пресс-служба ассоциации «АзИз» кор. "Тезадлар". Ситат: Эта краткая преамбула мне понадобилась для того, чтобы сказать о своем друге, о международной ассоциации «АзИз», которая гордо, искренне, честно и преданно служит этой настоящей дружбе – дружбе между двумя нашими странами - Азербайджаном и Израилем. При полной поддержке и содействии ассоциации, и её генерального директора Льва Спивака, наша с Лейлой Бегим повесть «Черные подснежники», а также «Карабахские рассказы» Гюнель Анар гызы были переведены на чешский язык и изданы в Праге отдельной книгой. При поддержке посольства Азербайджана в Чехии, международная ассоциация «АзИз» подготовила и провела презентацию книги в Мраморном зале пассажа «Люцерна» – колыбели киностудии «Баррандов». Это был вечер памяти трагических событий в Ходжалы. Презентация действительно вызвала большой интерес у представителей дипломатических миссий, журналистов, представителей творческой интеллигенции Чехии и многочисленных выходцев из Азербайджана.
Специально на презентацию книги прилетел из Баку председатель союза писателей Азербайджана, известный писатель Анар.
Первым перед собравшимися выступил посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев. Он отметил важность и значимость издания такого сборника на чешском языке. Мы уверены, сказал посол, что эта книга послужит ещё большему пониманию между нашими народами и укреплению дружбы между тремя странами. Господин Шафиев поделился с собравшимися и новой идеей авторов повести «Черные подснежники» - Ефима Абрамова и Лейлы Бегим. Идея эта, сказал он, заключается в создании художественного фильма на основе повести. Осуществление такого кинопроекта, добавил господин посол, может стать значимым культурным кинематографическим событием и в Чехии, и в Азербайджане. Мы примем самое активное участие в продвижении этого Проекта, заверил посол, и, надеюсь, совместно с киностудией «Баррандов», сумеем этот Проект реализовать.
Выступление писателя Анара слушали с большим вниманием – он говорил о тех трагических событиях, о народной боли и памяти, о недопустимости подобного в будущем. Писатель в первую очередь поблагодарил авторов, выразил свою благодарность генеральному директору международной ассоциации «АзИз», посольству Азербайджана и всем собравшимся на этот вечер, за оказанное внимание, за прекрасно изданную книгу, за интерес к истории Азербайджана и пообещал о более тесном сотрудничестве с израильскими писателями на страницах литературных изданий Республики…
Глава израильской делегации Лев Спивак рассказал о дружбе между израильскими и чешскими военными летчиками, которая возникла на заре зарождения государства Израиль и крепла с каждым годом. От имени делегации он поблагодарил Эльдара Валиева за прекрасный перевод с русского и азербайджанского языков на чешский язык.
Известный театральный актер Кристофер Ногинек прочитал отрывок из повести «Черные подснежники» и «Письмо отцу» из «Карабахских рассказов». Его проникновенное и эмоциональное выступление произвело на зрителей сильное впечатление, и было встречено продолжительными аплодисментами.
Своим выступлением украсила вечер в Мраморном зале Люцерны и студентка Пражской консерватории Эва Ашумова. Талантливая пианистка исполнила произведение композитора Клода Дебюсси «Лунный свет», композицию «Март» азербайджанского композитора Вагифа Мустафазаде, а также «Элегию» собственного сочинения.
На следующий день израильская делегация посетила Терезин – Терезинское гетто. Оно находится на берегу реки Огрже, в нескольких километрах от городка Литомержице. За годы войны в этот лагерь попали около 140 тысяч человек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысячи погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти и были убиты.
Терезин был освобождён советскими войсками 9 мая1945 года.
Большинство этих людей были евреями.
Мы, члены делегации, несколько минут стояли у многочисленных могил, у Маген Давида, у входа, где взимают плату за вход, у ледяных стен концлагеря и молчали.
Мы стояли на февральском морозном ветру, подавленные и растерянные. Мы, взрослые люди, воспитавшие детей и помогающие своим детям поднимать внуков, мы не знали слов, которые могли бы хоть как-то выразить наши чувства. И не чувства даже, а пустоту внутри и необъяснимую боль. Боль, которую невозможно осознать и понять, которую невозможно вместить в мировое общечеловеческое сознание!
Эта боль невидимой нитью связывала нас, выходцев из Азербайджана, с болью трагических событий сороковых годов прошлого столетия и болью страшной февральской ночи 1992 года!..
Мы будем помнить! Мы никогда не забудем и не допустим такого в будущем!..
И в заключение два замечательных стихотворения наших талантливых авторов – Лейлы Бегим и Михаила Сальмана:
Город облачился в снежный китель,
Слышен скрип зловещий на снегу -
Нам от эха прошлого не скрыться,
Не стереть кровавую строку…
Топот сапогов и крик младенцев,
Рев еврейских матерей во рву
раздаются, разрывая сердце!..
К покаянью голоса зовут!..
Меж могил горит звезда Давида,
Бросив вызов дьявольским годам,
И покрыли рябью землю плиты
Трех десятков тысяч, павших там…
Пуст и мрачен чешский град поныне,
Только память бродит, словно тень,
И февральской льдинкой сердце стынет
От холодных терезинских стен...
Автор - Лейла Бегим.
Терезиенштадт. Концлагерь.
Отдельно Крест, Звезда* отдельно, -
Труба, подтаявший снежок, -
Сжигали в Пурим и в Сочельник, -
Под вальс, под танго, под смешок.
Еврея, чеха и словака,
Раздев пред этим догола...
Сапог, сверкающий от лака,
Пинок брезгливый - все дела...
И дым, туда летящий, едкий -
В небес сереющий окрест,
О, эти матери и детки, -
Их не спасли Звезда и Крест,
Что им поставили потомки,
Землёй навек соединя...
И сердца стук настолько громкий,
Что мысль: вот-вот сожгут меня...
Автор – Михаил Сальман.
Мы будем помнить вас всегда!
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