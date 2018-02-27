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США выделили $40 млн на борьбу с российской пропагандой
Прошлым летом Конгресс США принял решение увеличить усилия по борьбе с российской пропагандой. Решение было принято в ответ на вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Государственный департамент США и Пентагон достигли соглашения о выделении не менее $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой, поддерживаемой отдельными государствами, сообщает Politico. Во время официального объявления о начале программы прямо не называлась Россия, но очевидно, что американский план в первую очередь будет сосредоточен на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.
Американские ведомства подписали меморандум о взаимопонимании по переводу денег из Пентагона в государственный американский центр (Global Engagement Center, GEC), который был основан в 2016 году для борьбы с исламистской пропагандой. Позже его мандат был расширен, чтобы включать противодействие дезинформации.
"Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжим агрессивно реагировать на злонамеренное влияние и дезинформацию, и мы можем использовать более глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Силиконовой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - заявил заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственным делам Стив Гольдштейн.
Госдеп также сообщил, что инициатива по контрпропаганде будет включать по крайней мере $5 млн для "Фонда доступа к информации", который предлагает конкурсные гранты частным компаниям, группам гражданского общества, академическим учреждениям и другим организациям, желающим помочь с этой задачей.
Ранее Украина и Нидерланды договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам.
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Американские ведомства подписали меморандум о взаимопонимании по переводу денег из Пентагона в государственный американский центр (Global Engagement Center, GEC), который был основан в 2016 году для борьбы с исламистской пропагандой. Позже его мандат был расширен, чтобы включать противодействие дезинформации.
"Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжим агрессивно реагировать на злонамеренное влияние и дезинформацию, и мы можем использовать более глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Силиконовой долиной и другими партнерами в этой борьбе", - заявил заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственным делам Стив Гольдштейн.
Госдеп также сообщил, что инициатива по контрпропаганде будет включать по крайней мере $5 млн для "Фонда доступа к информации", который предлагает конкурсные гранты частным компаниям, группам гражданского общества, академическим учреждениям и другим организациям, желающим помочь с этой задачей.
Ранее Украина и Нидерланды договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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