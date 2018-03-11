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Лондон готовит санкции против коррумпированных российских чиновников

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 11/3/2018
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В Британии обсуждают введение санкций против россиян, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях в сфере прав человека - Лондон готовится запретить въезд нарушителям.
Как сообщает Sky News, представители консерваторов рассказали, что сейчас со старшими министрами британского правительства ведутся консультации о внесении британской версии так называемого "акта Магнитского" в закон о санкциях, который сейчас проходит через парламент.
"Акт Магнитского" был одобрен в США в 2012 году. Он направлен на наказание российских чиновников, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского, который расследовал коррупцию среди чиновников.
Обсуждение возможного одобрения "акта Магнитского" в Британии началось еще до попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Впрочем, считается, что дело Скрипаля сделает внесение "акта Магнитского" в закон более вероятным.
Издание The Telegraph сообщает, что глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что Лондон предложит свою версию "акта Магнитского". В частности, готовятся ограничения, предусматривающие невыдачу виз и замораживание активов.
Как сообщалось, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России к попытке убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Европейская правда


         

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