  



Səudiyyəli şahzadə London aeroportunda intihar etdi

Səudiyyəli şahzadə London aeroportunda intihar etdi

AzTV sədri ilə bağlı hakimlərə ETİRAZ:

AzTV sədri ilə bağlı hakimlərə ETİRAZ: "Arif Alışanovla dostsunuz"

iLHAM RƏHİMOV BƏZİLƏRİNİN ONUN RUSİYA BAZARINI TƏRKETMƏSİ XƏBƏRİNİ TƏKZİBLƏDİ

iLHAM RƏHİMOV BƏZİLƏRİNİN ONUN RUSİYA BAZARINI TƏRKETMƏSİ XƏBƏRİNİ TƏKZİBLƏDİ

Dünya liderləri Bakıya gəlir ki...

Dünya liderləri Bakıya gəlir ki...

"NIZAMƏDDİN QULİYEV PREZİDENTƏ QURBAN DEDİYİM QOYUNLARI MƏNƏ SATDIRDI Kİ..."-YENİLƏNİR

ŞANTAJIN ANATOMİYASI

ŞANTAJIN ANATOMİYASI


﻿

«Азербайджан нанесет ракетный удар по Еревану»

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 14/3/2018
image here

При возобновлении боевых действий в Карабахе Азербайджан при прямой поддержке Турции не преминет воспользоваться территорией Нахичевани для нанесения удара по Армении, учитывая, что расстояние от автономной области до Еревана составляет менее 80 километров. Расстояние вполне досягаемое для реактивных систем залпового огня.
Как сообщает tezadlar.az со ссылкой на Спутник-Армения, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил экс-глава Армении (в 1991 году), лидер Демпартии Арам Саркисян. С ним согласен экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который считает, что планы Анкары по объединению тюркского мира никто не отменял, и территория автономной области действительно может стать неким "трамплином" для турецкого "прыжка" в Закавказье и Среднюю Азию.
Армянские политические лидеры с обеспокоенностью отмечают, что в последние месяцы в Нахичевани периодически проходят турецко-азербайджанские военные учения. Кроме того, время от времени в турецких и азербайджанских СМИ обсуждается возможность создания постоянных турецких баз в Нахичевани.
Издание отмечает: «К военной составляющей прибавляется и фактор экономический. Еще летом прошлого года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявлял, что Анкара намерена создать свободную экономическую зону в Нахичевани. Отсутствие общих границ между автономной республикой и метрополией дает соседней Турции уникальную возможность укреплять свои позиции во всех ключевых сферах экономики края».
Арам Саркисян призывает власти Армении официально обратиться к России и ОДКБ с призывом принять меры по нивелированию турецко-азербайджанской угрозы со стороны Нахичевани. По мнению политика, есть все основания предполагать, что Анкара и Баку ведут приготовления по размещению здесь турецкой военной базы.
Саркисян при этом раскритиковал МИД Армении за пассивность и отсутствие сколько-либо внятных действий по предотвращению этой угрозы.
Укрепление безопасности, по версии Саркисяна, требует также внутренней консолидации в Армении. А нарастающая социальная поляризация, проблемы миграции и экономические сложности подрывают потенциал Армении.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Gürcüstanın Baş nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

21:39 Gürcüstanın Baş nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Ermənilər Cıdır düzündən yeni VİDEO yaydılar

13:07 Ermənilər Cıdır düzündən yeni VİDEO yaydılar

Azərbaycan Mətbuat Şurasının VII qurultayı başlayıb - YENİLƏNİB

10:21
Azərbaycan Mətbuat Şurasının VII qurultayı başlayıb - YENİLƏNİB

19:15
"NIZAMƏDDİN QULİYEV PREZİDENTƏ QURBAN DEDİYİM QOYUNLARI MƏNƏ SATDIRDI Kİ..."-YENİLƏNİR

Çavuşoğlu:

16:53 Çavuşoğlu: "Heç kim bizi NATO-dan çıxara bilməz"

Baş nazir təqaüdlərlə bağlı qaydaları dəyişdi

10:38 Baş nazir təqaüdlərlə bağlı qaydaları dəyişdi

Həftəbecər

14:29 Həftəbecər

Ictimai Nəzarət Koalisiyasının Göyçay rayonuna ezamiyyəti

19:34
Ictimai Nəzarət Koalisiyasının Göyçay rayonuna ezamiyyəti

AĞDAM İŞĞALDAN 5 GÜN SONRA-VİDEO

14:30
AĞDAM İŞĞALDAN 5 GÜN SONRA-VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.