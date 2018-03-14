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«Азербайджан нанесет ракетный удар по Еревану»
При возобновлении боевых действий в Карабахе Азербайджан при прямой поддержке Турции не преминет воспользоваться территорией Нахичевани для нанесения удара по Армении, учитывая, что расстояние от автономной области до Еревана составляет менее 80 километров. Расстояние вполне досягаемое для реактивных систем залпового огня.
Как сообщает tezadlar.az со ссылкой на Спутник-Армения, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил экс-глава Армении (в 1991 году), лидер Демпартии Арам Саркисян. С ним согласен экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который считает, что планы Анкары по объединению тюркского мира никто не отменял, и территория автономной области действительно может стать неким "трамплином" для турецкого "прыжка" в Закавказье и Среднюю Азию.
Армянские политические лидеры с обеспокоенностью отмечают, что в последние месяцы в Нахичевани периодически проходят турецко-азербайджанские военные учения. Кроме того, время от времени в турецких и азербайджанских СМИ обсуждается возможность создания постоянных турецких баз в Нахичевани.
Издание отмечает: «К военной составляющей прибавляется и фактор экономический. Еще летом прошлого года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявлял, что Анкара намерена создать свободную экономическую зону в Нахичевани. Отсутствие общих границ между автономной республикой и метрополией дает соседней Турции уникальную возможность укреплять свои позиции во всех ключевых сферах экономики края».
Арам Саркисян призывает власти Армении официально обратиться к России и ОДКБ с призывом принять меры по нивелированию турецко-азербайджанской угрозы со стороны Нахичевани. По мнению политика, есть все основания предполагать, что Анкара и Баку ведут приготовления по размещению здесь турецкой военной базы.
Саркисян при этом раскритиковал МИД Армении за пассивность и отсутствие сколько-либо внятных действий по предотвращению этой угрозы.
Укрепление безопасности, по версии Саркисяна, требует также внутренней консолидации в Армении. А нарастающая социальная поляризация, проблемы миграции и экономические сложности подрывают потенциал Армении.
Как сообщает tezadlar.az со ссылкой на Спутник-Армения, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил экс-глава Армении (в 1991 году), лидер Демпартии Арам Саркисян. С ним согласен экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который считает, что планы Анкары по объединению тюркского мира никто не отменял, и территория автономной области действительно может стать неким "трамплином" для турецкого "прыжка" в Закавказье и Среднюю Азию.
Армянские политические лидеры с обеспокоенностью отмечают, что в последние месяцы в Нахичевани периодически проходят турецко-азербайджанские военные учения. Кроме того, время от времени в турецких и азербайджанских СМИ обсуждается возможность создания постоянных турецких баз в Нахичевани.
Издание отмечает: «К военной составляющей прибавляется и фактор экономический. Еще летом прошлого года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявлял, что Анкара намерена создать свободную экономическую зону в Нахичевани. Отсутствие общих границ между автономной республикой и метрополией дает соседней Турции уникальную возможность укреплять свои позиции во всех ключевых сферах экономики края».
Арам Саркисян призывает власти Армении официально обратиться к России и ОДКБ с призывом принять меры по нивелированию турецко-азербайджанской угрозы со стороны Нахичевани. По мнению политика, есть все основания предполагать, что Анкара и Баку ведут приготовления по размещению здесь турецкой военной базы.
Саркисян при этом раскритиковал МИД Армении за пассивность и отсутствие сколько-либо внятных действий по предотвращению этой угрозы.
Укрепление безопасности, по версии Саркисяна, требует также внутренней консолидации в Армении. А нарастающая социальная поляризация, проблемы миграции и экономические сложности подрывают потенциал Армении.
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