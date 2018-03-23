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Конгресс США одобрил выделение Украине $620,700 миллионов
Как передает tezadlar.az со ссылкой на "Украинская правда", палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,700 миллионов долларов. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.
Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующую прошлогоднюю смету.
"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 млн. долл. для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении. Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил Украины.
Кроме того, Государственный департамент и отношение к нему агентства выделят Киеву 420,700 миллионов долларов. Это на 10 миллионов долларов больше прошлогодних расходов США.
"Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки по безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование", - объясняют в посольстве.
Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующую прошлогоднюю смету.
"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 млн. долл. для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении. Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил Украины.
Кроме того, Государственный департамент и отношение к нему агентства выделят Киеву 420,700 миллионов долларов. Это на 10 миллионов долларов больше прошлогодних расходов США.
"Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки по безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование", - объясняют в посольстве.
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