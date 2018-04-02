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Наезды на олигархов: арестована Лейла Мамедзаде
В Москве после допроса задержан совладелец крупного холдинга «Сумма» Зиявудин Магомедов. Вместе с миллиардером задержана гендиректор его группы «Сумма» Лейла Мамедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов.
30 марта 2018 года прошли крупнейшие за последнее время обыски: оперативники ФСБ и МВД обыскали около 170 адресов в Москве, Подмосковье, Калининграде и других регионах. В Москве это были офисы компании «Сумма», расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбат. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявудина Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера. Следователи во время обысков изъяли важные документы: сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к уголовному делу о хищении дочерней компании «Суммы» 300 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018, главным подрядчиком строительства которого является компания миллиардера Араса Агаларова Crocus Group.
В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере есть еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), одним из самых ценных активов группы «Сумма».
42-летняя Лейла Рафаэловна Канторович-Мамезаде родилась в Баку. Образование в сфере финансов и нефтяного дела она получила в США. Жила в США, Великобритании и в Нидерландах. Специализировалась на управлении инвестициями и анализе рисков. Лейла Мамедзаде в компаниях Halliburton и Royal Dutch Shell отвечала за разработку стратегии компаний. По некоторым данным, Лейле Мамедзаде принадлежит 20% акций холдинга «Сумма».
В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Магомедов занимает 63-е место. Журнал оценивает его состояние в $1,4 млрд. Кроме НМТП, его группе принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком». Сам Магомедов является совладельцем венчурного фонда, который инвестировал в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.
По информации следствия, совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов пытался улететь в США накануне задержания. Во время заседания суда стало известно, что у него был забронирован рейс по направлению Москва — Майами. Адвокаты З.Магомедова предложили выпустить его под залог в размере 2,5 миллиарда рублей. Однако суд вынес решение о его аресте до 30 мая 2018 года.
Издание The Bell пишет, что олигарх З.Магомедов входил в окружение российского премьера Дмитрия Медведева.
30 марта 2018 года прошли крупнейшие за последнее время обыски: оперативники ФСБ и МВД обыскали около 170 адресов в Москве, Подмосковье, Калининграде и других регионах. В Москве это были офисы компании «Сумма», расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбат. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявудина Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера. Следователи во время обысков изъяли важные документы: сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к уголовному делу о хищении дочерней компании «Суммы» 300 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018, главным подрядчиком строительства которого является компания миллиардера Араса Агаларова Crocus Group.
В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере есть еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), одним из самых ценных активов группы «Сумма».
42-летняя Лейла Рафаэловна Канторович-Мамезаде родилась в Баку. Образование в сфере финансов и нефтяного дела она получила в США. Жила в США, Великобритании и в Нидерландах. Специализировалась на управлении инвестициями и анализе рисков. Лейла Мамедзаде в компаниях Halliburton и Royal Dutch Shell отвечала за разработку стратегии компаний. По некоторым данным, Лейле Мамедзаде принадлежит 20% акций холдинга «Сумма».
В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Магомедов занимает 63-е место. Журнал оценивает его состояние в $1,4 млрд. Кроме НМТП, его группе принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком». Сам Магомедов является совладельцем венчурного фонда, который инвестировал в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.
По информации следствия, совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов пытался улететь в США накануне задержания. Во время заседания суда стало известно, что у него был забронирован рейс по направлению Москва — Майами. Адвокаты З.Магомедова предложили выпустить его под залог в размере 2,5 миллиарда рублей. Однако суд вынес решение о его аресте до 30 мая 2018 года.
Издание The Bell пишет, что олигарх З.Магомедов входил в окружение российского премьера Дмитрия Медведева.
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