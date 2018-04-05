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Обвиняются 29 тысяч азербайджанских пользователей фейсбука ОПЕРАТИВНО
Администраторы Facebook удалили из соцсети 138 страниц и 70 аккаунтов, а также 65 аккаунтов Instagram, контролируемых Российским агентством интернет-исследований (IRA). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Facebook.
Согласно информации, 95% страниц были написаны на русском языке и ориентировались как на людей, живущих в России, так и на русскоговорящих по всему миру, в том числе и в соседних странах (Азербайджане, Узбекистане, Украине).
Администрация подчеркивает, что Facebook был создан для общения людей, поэтому одним из основных требований было использование достоверных данных пользователей – будь то человек или организация.
«IRA неоднократно использовала сложные сети недостоверных учетных записей, чтобы обманывать и манипулировать людьми, которые используют Facebook, в том числе до, во время и после президентских выборов в 2016 году в США. Именно поэтому мы не хотим их присутствия на Facebook. Мы удалили этот последний набор страниц и учетных записей исключительно потому, что они контролировались IRA… Это включало комментарии по внутренним и международным политическим вопросам, пропаганду русской культуры и туризма», - говорится в сообщении.
Администраторы заявляют, что удаляют «каждую найденную учетную запись, связанную с организацией, с ее деятельностью в США, России или в других местах» и стараются повысить безопасность соцсети, поскольку «IRA и другие деятели, стремящиеся злоупотреблять Facebook, всегда меняют свою тактику».
Служба безопасности пообещала в течение следующих нескольких недель дать пользователям возможность проверить, попались ли они в сети IRA.
Согласно приведенному фотоотчету (см. фото), около 29 тысяч (29К) азербайджанских пользователей фейсбука являлись или являются участниками сети Российского агентства интернет-исследований (IRA).
Согласно информации, 95% страниц были написаны на русском языке и ориентировались как на людей, живущих в России, так и на русскоговорящих по всему миру, в том числе и в соседних странах (Азербайджане, Узбекистане, Украине).
Администрация подчеркивает, что Facebook был создан для общения людей, поэтому одним из основных требований было использование достоверных данных пользователей – будь то человек или организация.
«IRA неоднократно использовала сложные сети недостоверных учетных записей, чтобы обманывать и манипулировать людьми, которые используют Facebook, в том числе до, во время и после президентских выборов в 2016 году в США. Именно поэтому мы не хотим их присутствия на Facebook. Мы удалили этот последний набор страниц и учетных записей исключительно потому, что они контролировались IRA… Это включало комментарии по внутренним и международным политическим вопросам, пропаганду русской культуры и туризма», - говорится в сообщении.
Администраторы заявляют, что удаляют «каждую найденную учетную запись, связанную с организацией, с ее деятельностью в США, России или в других местах» и стараются повысить безопасность соцсети, поскольку «IRA и другие деятели, стремящиеся злоупотреблять Facebook, всегда меняют свою тактику».
Служба безопасности пообещала в течение следующих нескольких недель дать пользователям возможность проверить, попались ли они в сети IRA.
Согласно приведенному фотоотчету (см. фото), около 29 тысяч (29К) азербайджанских пользователей фейсбука являлись или являются участниками сети Российского агентства интернет-исследований (IRA).
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