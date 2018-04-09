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Санкции США: За сутки российские олигархи потеряли более $12 млрд.

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 9/4/2018
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Котировки акций крупнейших российских компаний и курс рубля обвалились из-за санкций со стороны США.
Об этом пишет Meduza. Как отмечается, среди лидеров по потерям оказался бизнесмен Олег Дерипаска. Сразу после объявления о санкциях акции его компаний рухнули.
"Русал" подешевел на Гонконгской бирже вдвое, на Московской — на четверть. Компания даже выпустила предупреждение о возможном техническом дефолте из-за санкций. Торги расписками En+ в Лондоне приостановили после падения более чем на четверть.
В общей сложности к вечеру 9 апреля Дерипаска, по оценке Forbes, потерял 1,6 млрд долларов — пятую часть своего состояния.
Партнер Дерипаски по "Норникелю" Владимир Потанин лишился 1,3 млрд долларов или 8,2% своего состояния.
Еще один миллиардер из санкционного списка Виктор Вексельберг потерял 950 млн долларов. "Ренова" Вексельберга не торгуется на свободном рынке, но она также может пострадать от запрета на работу с американскими компаниями.
Forbes отмечает, что серьезной суммы - 1,4 млрд долларов, то есть примерно 20% своего состояния лишился Сулейман Керимов.
За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.
Вслед за активами Дерипаски обвалились котировки российских компаний и курс рубля. Индекс РТС потерял почти 10%, индекс Московской биржи — почти 7%. Курс доллара 9 апреля приблизился к 60 рублям, а евро преодолел отметку 74 рубля — впервые с августа 2016 года.


         

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