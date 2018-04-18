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Умерла бывшая первая леди США Барабара Буш

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Tarix: 18/4/2018
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Бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет... Об этом сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт в twitter.
"Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки и неустанный сторонник семейной грамотности, Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет", - говорится в сообщении.
Барбара Буш представительница одной из самых известных политических семей Америки, она была женой одного президента - Джорджа Буша, и матерью другого – Джорджа Буша младшего. Еще один их сын Джеб был губернаторм Флориды и тоже баллотировался в президенты.
Как первая леди, с 1989 по 1993 год, она опекалась проблемой всеобщей грамотности и основала фонд семейной грамотности.
В заявлении в честь Барбары Буш, президент Дональд Трамп назвал ее "защитницей американской семьи".
"Среди ее самых больших достижений было признание важности грамотности как фундаментальной семейной ценности, которая требует поддержки и защиты", - сказал Трамп.
"Ее будут долго помнить за твердую преданность стране и семье, обеим из которых она служила неизменно хорошо", - добавил он.
Сын Барбары Буш Джеб написал: "Я исключительно привилегирован быть сыном Джорджа Буша и исключительно милостивой, общительной, забавной, смешной, любящей, жесткой, умной, изящной женщины, которая была силой природы, известной как Барбара Буш".
Мадлен Олбрайт, которая при президенте Билле Клинтоне была первой женщиной, которая служила госсекретарем США, вспомнила Барбару Буш как "женщину невероятной решимости, ума и сострадания, которая воплотила лучшие ценности Америки".
Барбара и Джордж Буши прожили вместе 73 года.


         

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