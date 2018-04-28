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В Украине изменили правила начисления субсидий

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 28/4/2018
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Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость. Как передает tezadlar.az, oб этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В частности, теперь субсидию не будут назначать, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения.

Кроме того доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

"С 1 мая 2018 г. действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме", - говорится в сообщении.

Лицам трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, но не регистрируются в качестве безработных, т.к. работают без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 3 прожиточных минимумов - 5286 гривен. Тем, кто действительно является безработным, необходимо будет встать на учет в Центре занятости.

Также с 1 мая 2018 г. социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемама потребления и составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади, электроотопление - 30 кВт на 1 кв. м площади.

"При назначении субсидии на площадь жилья сверх нормы она может быть увеличена не более чем на 30%", - говорится в сообщении КМУ.

Внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием домохозяйства.

"Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии", - пояснили в департаменте.

Процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад упрощена: отныне ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты населения, механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Отмечается, что правительство проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам отопительного сезона, который завершился.

"Под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это около 700 гривен. Субсидиантам необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление соцзащиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность", - заявили в КМУ.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Выбрать способ получения средств необходимо самостоятельно.

Больше о субсидиях читайте в материале ЭП: "Монетизация субсидий: как "живые" деньги заставят украинский экономить"


         

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