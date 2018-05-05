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«Азербайджан может начать наступление в Карабахе»
«Нестабильность в Армении может способствовать эскалации напряженности в Нагорном Карабахе», - говорится в заявлении, подготовленном Международной кризисной группой по ситуации в Армении и влиянии этой ситуации на конфликт в Карабахе, сообщает haqqin.az.
Отмечается, что спорные моменты, возникшие в ходе переговоров по урегулированию конфликта, и процесс вооружения в регионе привели в 2016 году к столкновениям, в результате которых погибли люди.
Подчеркивается, что в нынешней ситуации есть три опасности, которые могут разжечь конфликт.
«Во-первых, обеспокоенные возможностью военного вмешательства Азербайджана полевые командиры Нагорного Карабаха могут нанести удары первыми. Это также может стать последним шансом для военнослужащих в Нагорном Карабахе вернуть территории, которые Армения потеряла в ходе поражения в апрельских боях в 2016 году. Во-вторых, воспользовавшись хаосом в Армении, Азербайджан сам может начать в зоне конфликта наступательную операцию. Однако официальные лица Азербайджана не делают военных риторических заявлений о событиях в Армении, тогда как подобные заявления были обычной практикой для региона. Это пока еще хороший знак.
В-третьих, продолжает сохраняться риск того, что конфликт выйдет из-под контроля или же неправильно будут поняты намерения сторон. Этот риск особенно высок, учитывая уязвимость вопроса», - говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны должны избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, держать открытыми политические и дипломатические каналы.
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Европейский союз должны напомнить сторонам, насколько опасным может быть новое столкновение. Учитывая политический кризис в Армении, сопредседатели должны по традиционным каналам вести обсуждения с Николом Пашиняном возможных рисков обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха».
Отмечается, что спорные моменты, возникшие в ходе переговоров по урегулированию конфликта, и процесс вооружения в регионе привели в 2016 году к столкновениям, в результате которых погибли люди.
Подчеркивается, что в нынешней ситуации есть три опасности, которые могут разжечь конфликт.
«Во-первых, обеспокоенные возможностью военного вмешательства Азербайджана полевые командиры Нагорного Карабаха могут нанести удары первыми. Это также может стать последним шансом для военнослужащих в Нагорном Карабахе вернуть территории, которые Армения потеряла в ходе поражения в апрельских боях в 2016 году. Во-вторых, воспользовавшись хаосом в Армении, Азербайджан сам может начать в зоне конфликта наступательную операцию. Однако официальные лица Азербайджана не делают военных риторических заявлений о событиях в Армении, тогда как подобные заявления были обычной практикой для региона. Это пока еще хороший знак.
В-третьих, продолжает сохраняться риск того, что конфликт выйдет из-под контроля или же неправильно будут поняты намерения сторон. Этот риск особенно высок, учитывая уязвимость вопроса», - говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны должны избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, держать открытыми политические и дипломатические каналы.
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Европейский союз должны напомнить сторонам, насколько опасным может быть новое столкновение. Учитывая политический кризис в Армении, сопредседатели должны по традиционным каналам вести обсуждения с Николом Пашиняном возможных рисков обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха».
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