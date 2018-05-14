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Количество погибших в результате столкновений в Газе возросло до 52

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 14/5/2018
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Количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа возросло до 52. Как передает tezadlar.az со ссылкой на Agence France Press. "Количество погибших палестинцев на границе Газы возросло до 52" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 43 погибших и более 2200 раненых в результате беспорядков.
Всего в протестах на границе принимают участие до 40 тысяч человек. Палестинцы протестуют против открытия посольства США в Иерусалиме.
Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.
Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.
Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал.
Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.


         

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