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Суд арестовал руководителя "РИА Новости Украина"

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 17/5/2018
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Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Такое решение вынес судья Ярослав Мусулевский.
"Ходатайство прокурора удовлетворить. Избрать мерой пресечения содержание под стражей без определения размера залога до 13 июля", - сказал судья.
Прокурор ходатайствовал об аресте Вышинского, аргументируя тем, что при избрании иной меры пресечения руководитель "РИА Новости Украина" может искажать или уничтожать доказательства по делу или скрываться от следствия.
Он отметил, что у Вышинского есть два паспорта – гражданина Украины и гражданина России, а также зачитал названия пророссийских статей на сайте "РИА Новости Украина".
Прокурор настаивал, что мера пресечения в виде личного обязательства, поручительства или залога не может быть избрана для лиц, подозреваемых в государственной измене.
Вышинский на суде ходатайствовал о том, чтобы говорить по-русски.
Он признал, что имеет российский паспорт.
"У меня два паспорта – украинский и российский", - сказал руководитель "РИА Новости Украина".
На вопрос судьи, есть ли какие-либо обстоятельства, которые суду следует учесть при избрании меры пресечения, Вышинский сказал: "Я женат и люблю свою жену. Это важно для меня и, видимо, важно для дела".
А дело против него назвал "давлением на свободу слова в Украине".
Он также настаивал, что фото статей с сайта "РИА Новости Украина", которые демонстрировали в суде, не являются мнением редакции, потому что размещены в рубрике точка зрения и все имеют своего автора.
"Мы четко задекларировали читателю, что это не мнение редакции", - сказал Вышинский.
Он также настаивал, что к его изданию не было претензий о нарушении журналистских стандартов за 4 года его работы.
"Я 4 года возглавляю "РИА Новости Украина". За все это время было только два замечания от наших коллег к нашей работе. Одно из них касалось перепечатки из другого издания", - заявил Вышинский.
Защитники Вышинского настаивали на избрании любой другой меры пресечения, но не содержания под стражей.
"Прошу отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и избрать иную меру пресечения. Это может быть круглосуточный домашний арест с ношением браслета", - сказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.
Защита заявила, что будет обжаловать это решение.
15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.
Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.
Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.
По делу о государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.


         

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