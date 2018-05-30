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В Киеве застрелили Аркадия Бабченко, появились новые подробности
Rusiyalı jurnalist Arkadi Babçenko Kiyevdə güllələnərək qətlə yetirilib. Ukrayna Milli Polisinin sözçüsü Yaroslav Trakalo jurnalistin xəstəxanaya aparılarkən "təcili yardım" maşınında öldüyünü deyib. "Hadisə Kiyevin Dnepr rayonunda baş verib. Həyat yoldaşı vanna otağında olub. O, atəş səslərinə çıxıb və ərini qan içində görüb. "Təcili yardım" çağırıb, o, maşınla aparılarkən yolda keçinib", - deyə Trakalo bildirib.
"Təzadlar" "Ukrainskaya pravda"ya istinadən xəbər verir:
Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи. Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.
Журналист Айдер Муждабаев рассказал в комментарии УП, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.
"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муждабаев.
По его словам, всего было три выстрела в спину.
ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.
По сообщению МВД Украины, "на линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший умер".
Народный депутат Антон Геращенко сообщил в Facebook, что Бабченко пошел в магазин, потому что дома закончился хлеб.
"Убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал нардеп.
"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине", - отметил Геращенко.
В своем последнем сообщении в Facebook Аркадий Бабченко вспомнил о катастрофе с вертолетом, который сбили над небом на Донбассе.
Бабченко написал, что тогда генерал Кульчицкий не взял его на вертолет из-за перегрузки. Вспоминая эту катастрофу, Бабченко отметил, что ему повезло и это был его второй день рождения.
Ранее Муждабаев сообщил в Facebook,что неизвестные стреляли в Бабченко.
"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Отвезли в больницу. Ищу в которую, еду туда", - написал он.
Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал жить в Прагу, потом в Украину.
Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах.
После окончания службы занялся журналистикой. Работал военным корреспондентом в ряде российских изданий, в частности "Московский Комсомолец" и "Новая газета".
Как военный корреспондент Бабченко участвовал в войне в Южной Осетии 2008 года.
В декабря 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали скандал. Журналист высказал мнение, что артисты российского ансамбля, которые летели в Сирию, недостойны сочувствия.
В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступающими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. С августа 2017 года по май 2018 года жил в Киеве. Работал на крымскотатарском телеканале ATR. Был женат, имел дочь.
"Təzadlar" "Ukrainskaya pravda"ya istinadən xəbər verir:
Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи. Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.
Журналист Айдер Муждабаев рассказал в комментарии УП, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.
"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муждабаев.
По его словам, всего было три выстрела в спину.
ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.
По сообщению МВД Украины, "на линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший умер".
Народный депутат Антон Геращенко сообщил в Facebook, что Бабченко пошел в магазин, потому что дома закончился хлеб.
"Убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал нардеп.
"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине", - отметил Геращенко.
В своем последнем сообщении в Facebook Аркадий Бабченко вспомнил о катастрофе с вертолетом, который сбили над небом на Донбассе.
Бабченко написал, что тогда генерал Кульчицкий не взял его на вертолет из-за перегрузки. Вспоминая эту катастрофу, Бабченко отметил, что ему повезло и это был его второй день рождения.
Ранее Муждабаев сообщил в Facebook,что неизвестные стреляли в Бабченко.
"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Отвезли в больницу. Ищу в которую, еду туда", - написал он.
Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал жить в Прагу, потом в Украину.
Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах.
После окончания службы занялся журналистикой. Работал военным корреспондентом в ряде российских изданий, в частности "Московский Комсомолец" и "Новая газета".
Как военный корреспондент Бабченко участвовал в войне в Южной Осетии 2008 года.
В декабря 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали скандал. Журналист высказал мнение, что артисты российского ансамбля, которые летели в Сирию, недостойны сочувствия.
В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступающими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. С августа 2017 года по май 2018 года жил в Киеве. Работал на крымскотатарском телеканале ATR. Был женат, имел дочь.
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