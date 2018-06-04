  



Balığa tor qurdu, özü tələyə düşdü-Kürdəmirdə

Balığa tor qurdu, özü tələyə düşdü-Kürdəmirdə

"İşgəncə faktına görə 1 polis işdən çıxarıldı, 7 əməkdaş isə..."

“Ərdoğan müsəlman ölkələrinin ümididir”

“Ərdoğan müsəlman ölkələrinin ümididir”

Армяно-тбилисские корни Сергея Лаврова

Армяно-тбилисские корни Сергея Лаврова

"...Kojinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı suala cavabının təhrif edilməsi hiddət doğurur"

"Azərbaycan və İranda əlaqələrimizin sürətli inkişafı üçün güclü siyasi iradə var"


﻿

Нефть и газ Азербайджана попадут в Армению – ЗАПАД ШОКИРУЕТ!

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 4/6/2018
image here

«Визит большой армянской делегации, во главе с Николом Пашиняном, в Грузию – это, безусловно, символ. Грузия – единственный доступный вариант, с помощью которого можно постепенно вынимать Армению из-под России, то есть менять Армению, имеющую врагов почти со всех сторон. Со всех, кроме Грузии». Об этом в беседе с Vesti.Az, комментируя визит премьер-министра Армении Николя Пашиняна в Тбилиси, заявил российский эксперт, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.
По его словам, теоретическое усиление связки Армения-Грузия вполне может дать для Запада нужный результат, тем более что за счёт такого шага Армения, в том числе, может получить выход к морю.
«Первые два визита Пашиняна в качестве премьер-министра тоже выглядят символично: в Карабах и в Россию. Причём в Россию Пашинян, видимо, съездил для того, чтобы изначально притупить её бдительность, по чьему-то грамотному совету. Прозападная Грузия же представляется теперь ключевой страной для меняющейся Армении, так как других географических вариантов просто нет. На Иран, также граничащий с Арменией, рассчитывать не приходится, с учётом нарастающего давления США на эту страну», - считает эксперт.
Трофимчук полагает, что на фоне усиления грузино-армянских отношений будет проведена ревизия и всей транспортной инфраструктуры, с помощью которой запитывается Армения из России. «Думаю, что постепенно главной страной для Армении в этом смысле будет становиться Грузия, автоматически снижая роль России. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Запад (тем более, после Крыма) не считает вопрос с ними закрытым, и рано или поздно эти региональные «мины» будут опять подорваны. Абхазская железная дорога является, в этой связи, естественной частью общего плана по переформатированию всего Южного Кавказа, с учётом «новой» Армении. В целом, можно сказать, что геополитический расклад, в представлении США и НАТО, предполагает иное позиционирование Армении в регионе. И Азербайджану, в какой-то момент, не надо будет обижаться на то, что его нефть и газ – возможно привычным путём декоративного реверса, как это происходит вокруг Украины – будут транспортироваться в Армению.
Проще говоря, Армению прививают к Грузии», - подытожил эксперт.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Gədəbəydə yol qəzası nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 yaralı var

08:49 Gədəbəydə yol qəzası nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 yaralı var

Ermənistan hakimiyyəti etirazlara davam gətirə bilmir

14:37
Ermənistan hakimiyyəti etirazlara davam gətirə bilmir

SEL GÖYÇAYDA SALEH MƏMMƏDOVUN KÖRPÜSÜNÜ DAĞITDI-TƏCİLİ

22:00
SEL GÖYÇAYDA SALEH MƏMMƏDOVUN KÖRPÜSÜNÜ DAĞITDI-TƏCİLİ

16:58
"...Kojinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı suala cavabının təhrif edilməsi hiddət doğurur"

Suriya ABŞ-dan Ət-Tanfe bazasını tərk etməyi tələb edib

12:42 Suriya ABŞ-dan Ət-Tanfe bazasını tərk etməyi tələb edib

Həkim həyəcan təbili çaldı: Bu meyvələri uşaqlara verməyin

09:11 Həkim həyəcan təbili çaldı: Bu meyvələri uşaqlara verməyin

Ankarada AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş 4 günlük simpozium

12:02
Ankarada AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş 4 günlük simpozium

ЖУРНАЛИСТ БАБЧЕНКО - ЖИВОЙ, УБИЙСТВО ИНСЦЕНИРОВАНО

00:56
ЖУРНАЛИСТ БАБЧЕНКО - ЖИВОЙ, УБИЙСТВО ИНСЦЕНИРОВАНО

Türkiyəli müğənni

20:10
Türkiyəli müğənni "Sarı gəlini" erməni mahnısı kimi oxudu-QAZIMIZ BURNUNUZDAN GƏLSİN- VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.