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Нефть и газ Азербайджана попадут в Армению – ЗАПАД ШОКИРУЕТ!
«Визит большой армянской делегации, во главе с Николом Пашиняном, в Грузию – это, безусловно, символ. Грузия – единственный доступный вариант, с помощью которого можно постепенно вынимать Армению из-под России, то есть менять Армению, имеющую врагов почти со всех сторон. Со всех, кроме Грузии». Об этом в беседе с Vesti.Az, комментируя визит премьер-министра Армении Николя Пашиняна в Тбилиси, заявил российский эксперт, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.
По его словам, теоретическое усиление связки Армения-Грузия вполне может дать для Запада нужный результат, тем более что за счёт такого шага Армения, в том числе, может получить выход к морю.
«Первые два визита Пашиняна в качестве премьер-министра тоже выглядят символично: в Карабах и в Россию. Причём в Россию Пашинян, видимо, съездил для того, чтобы изначально притупить её бдительность, по чьему-то грамотному совету. Прозападная Грузия же представляется теперь ключевой страной для меняющейся Армении, так как других географических вариантов просто нет. На Иран, также граничащий с Арменией, рассчитывать не приходится, с учётом нарастающего давления США на эту страну», - считает эксперт.
Трофимчук полагает, что на фоне усиления грузино-армянских отношений будет проведена ревизия и всей транспортной инфраструктуры, с помощью которой запитывается Армения из России. «Думаю, что постепенно главной страной для Армении в этом смысле будет становиться Грузия, автоматически снижая роль России. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Запад (тем более, после Крыма) не считает вопрос с ними закрытым, и рано или поздно эти региональные «мины» будут опять подорваны. Абхазская железная дорога является, в этой связи, естественной частью общего плана по переформатированию всего Южного Кавказа, с учётом «новой» Армении. В целом, можно сказать, что геополитический расклад, в представлении США и НАТО, предполагает иное позиционирование Армении в регионе. И Азербайджану, в какой-то момент, не надо будет обижаться на то, что его нефть и газ – возможно привычным путём декоративного реверса, как это происходит вокруг Украины – будут транспортироваться в Армению.
Проще говоря, Армению прививают к Грузии», - подытожил эксперт.
По его словам, теоретическое усиление связки Армения-Грузия вполне может дать для Запада нужный результат, тем более что за счёт такого шага Армения, в том числе, может получить выход к морю.
«Первые два визита Пашиняна в качестве премьер-министра тоже выглядят символично: в Карабах и в Россию. Причём в Россию Пашинян, видимо, съездил для того, чтобы изначально притупить её бдительность, по чьему-то грамотному совету. Прозападная Грузия же представляется теперь ключевой страной для меняющейся Армении, так как других географических вариантов просто нет. На Иран, также граничащий с Арменией, рассчитывать не приходится, с учётом нарастающего давления США на эту страну», - считает эксперт.
Трофимчук полагает, что на фоне усиления грузино-армянских отношений будет проведена ревизия и всей транспортной инфраструктуры, с помощью которой запитывается Армения из России. «Думаю, что постепенно главной страной для Армении в этом смысле будет становиться Грузия, автоматически снижая роль России. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Запад (тем более, после Крыма) не считает вопрос с ними закрытым, и рано или поздно эти региональные «мины» будут опять подорваны. Абхазская железная дорога является, в этой связи, естественной частью общего плана по переформатированию всего Южного Кавказа, с учётом «новой» Армении. В целом, можно сказать, что геополитический расклад, в представлении США и НАТО, предполагает иное позиционирование Армении в регионе. И Азербайджану, в какой-то момент, не надо будет обижаться на то, что его нефть и газ – возможно привычным путём декоративного реверса, как это происходит вокруг Украины – будут транспортироваться в Армению.
Проще говоря, Армению прививают к Грузии», - подытожил эксперт.
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