- 12:24 Qadın sağlamlıq mərkəzindən oğurluq edib
- 10:56 Putinı yaxın oliqarxın 1 milyard dolları İsveçrə banklarında donduruldu
- 08:21 Sumqayıtda evlərə qənim kəsilən şəxslər saxlanıblar
- 18:37 "İki dəfə məhkumluq həyatı yaşayan müəllimin diplomu saxtadır"
- 16:44 Baş nazirin katibliyinin rəisi vəzifəsi təsis edilib
- 12:30 Ötən həftə yol qəzalarında 7 ölü, 34 yaralı
- 08:49 Gədəbəydə yol qəzası nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 yaralı var
- 19:09 BAKIDA ZAVODDA GÜCLÜ YANĞIN BAŞ VERİB
- 17:00 Rusiya Dövlət Dumasının sədri Azərbaycana səfər edəcək
- 11:24 Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре
- 10:51 “Əl-Nüsra Cəbhəsi” ilə döyüşdə azərbaycanlı İŞİD komandiri öldürüldü
- 21:48 Ağdama dolu yağıb, əkin və meyvə bağlarına ziyan dəyib
США призвали Украину создать антикоррупционный суд
Cоединенные Штаты призывают Украину создать антикоррупционный суд, который бы отвечал требованиям Международного валютного фонда.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт.
"Соединенные Штаты призывают правительство Украины ввести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые бы отражали требования, представленные гражданами Украины во время Революции достоинства: прекращение систематической коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев", - отмечается в заявлении.
В Госдепе отмечают, что создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом для правительства, чтобы отказаться от коррупции, "которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине".
"Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который будет определять, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, которое создает антикоррупционный суд, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей", - отмечают в Госдепе.
В ведомстве США отметили, что "законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет существенную финансовую поддержку украинскому правительству".
"Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для народа Украины", - подытожили в заявлении.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт.
"Соединенные Штаты призывают правительство Украины ввести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые бы отражали требования, представленные гражданами Украины во время Революции достоинства: прекращение систематической коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев", - отмечается в заявлении.
В Госдепе отмечают, что создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом для правительства, чтобы отказаться от коррупции, "которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине".
"Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который будет определять, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, которое создает антикоррупционный суд, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей", - отмечают в Госдепе.
В ведомстве США отметили, что "законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет существенную финансовую поддержку украинскому правительству".
"Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для народа Украины", - подытожили в заявлении.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər