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США призвали Украину создать антикоррупционный суд

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/6/2018
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Cоединенные Штаты призывают Украину создать антикоррупционный суд, который бы отвечал требованиям Международного валютного фонда.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт.
"Соединенные Штаты призывают правительство Украины ввести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые бы отражали требования, представленные гражданами Украины во время Революции достоинства: прекращение систематической коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев", - отмечается в заявлении.
В Госдепе отмечают, что создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом для правительства, чтобы отказаться от коррупции, "которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине".
"Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который будет определять, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, которое создает антикоррупционный суд, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей", - отмечают в Госдепе.
В ведомстве США отметили, что "законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет существенную финансовую поддержку украинскому правительству".
"Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для народа Украины", - подытожили в заявлении.


         

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