- 18:11 ERMƏNİSTAN BAKIDA QDİƏT BAŞ KATİBİ SEÇKİLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏYƏCƏK
- 14:19 Bakıda 79 yaşlı kişi özünü asıb
- 08:06 QADIN GƏNC SEVGİLİSİNİ"QRAND" OTELDƏ QƏTLƏ YETİRDİ- FOTO
- 14:52 Dövlət Komitəsində BMqT-nin Bakı rəhbəri ilə görüş
- 13:16 20 min saxta manatı 4100 dollara satmaq istəyən tutulub
- 09:56 Kürdəmirdə avtomobil su kanalına aşıb, ölən və yaralananlar var
- 21:50 Səslərin 70 faizi hesablanıb, Ərdoğan liderdir
- 12:09 HƏRBİ AVİASİYA VASİTƏLƏRİ BAKI BUXTASI ÜZƏRİNDƏ HAZIRLIQ UÇUŞLARI KEÇİRDİ
- 19:10 TÜRKİYƏ TƏYYARƏLƏRİ AZƏRBAYCANA GƏTİRİLİB
- 13:12 "Sarkisyan Qarabağ üzrə danışıqlarda iştirak edəcək”
- 22:56 Şirvan sakini xüsusi amansızlıqla öldürüldü-CİNAYƏT
- 17:30 Gömrük Akademiyasında yekun dövlət attestasiyası başa çatıb
14:22
У Путина ответили на просьбу генсека Совета Европы о помиловании Сенцова
Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Как сообщает "Təzadlar", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, касающихся процедуры помилования.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.
В России и на территории аннексированного Крыма оккупанты удерживают около 70 украинских политзаключенных. Среди осужденных, в частности, крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также журналист Роман Сущенко.
Олега Сенцова задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года и в августе 2015 российский суд влепил ему 20 лет колонии строгого режима. Его упрятали в колонию "Белый медведь" на севере России.
С 14 мая 2018 года Сенцов голодает, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.
Сенцов не вступал в гражданство Российской Федерации, но Россия называет его своим гражданином. Однако, как выяснилось, во внутренних документах системы наказаний он числится гражданином Украины.
По его словам, подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, касающихся процедуры помилования.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.
В России и на территории аннексированного Крыма оккупанты удерживают около 70 украинских политзаключенных. Среди осужденных, в частности, крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также журналист Роман Сущенко.
Олега Сенцова задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года и в августе 2015 российский суд влепил ему 20 лет колонии строгого режима. Его упрятали в колонию "Белый медведь" на севере России.
С 14 мая 2018 года Сенцов голодает, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.
Сенцов не вступал в гражданство Российской Федерации, но Россия называет его своим гражданином. Однако, как выяснилось, во внутренних документах системы наказаний он числится гражданином Украины.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər