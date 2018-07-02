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В Раде нашли "более легкий путь" для правки в закон об Антикорсуде
В Верховной Раде говорят, что нашли более простой способ внести в закон об Антикоррупционном суде поправку, которую требуют США и МВФ. Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект. Законопроект №7441 рассмотрен в первом чтении, это - изменение в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде", - заявил он.
"То есть у нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению рассмотрения законопроекта №7441, что может дать шанс еще на этой сессии ее принять", - добавил он.
Парубий пояснил, что внесение отдельного законопроекта с соответствующей поправкой займет больше времени.
Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины.
Но Соединенные Штаты и МВФ настаивают на внесении изменений в закон, чтобы забрать старые дела о коррупции у судов общей юрисдикции и передать их в новый Антикоррупционный суд.
Впоследствии в Раде зарегистрировали проект о внесении соответствующих изменений.
На рассмотрении Рады сейчас находится законопроект 7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, необходимый для физического запуска Антикоррупционного суда в Украине.
"У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект. Законопроект №7441 рассмотрен в первом чтении, это - изменение в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде", - заявил он.
"То есть у нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению рассмотрения законопроекта №7441, что может дать шанс еще на этой сессии ее принять", - добавил он.
Парубий пояснил, что внесение отдельного законопроекта с соответствующей поправкой займет больше времени.
Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины.
Но Соединенные Штаты и МВФ настаивают на внесении изменений в закон, чтобы забрать старые дела о коррупции у судов общей юрисдикции и передать их в новый Антикоррупционный суд.
Впоследствии в Раде зарегистрировали проект о внесении соответствующих изменений.
На рассмотрении Рады сейчас находится законопроект 7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, необходимый для физического запуска Антикоррупционного суда в Украине.
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