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Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 28/12/2018
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрона выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, которые были захвачены РФ. Как передает tezadlar.az со сылкой Reuters, лидеры Германии и Франции требуют, чтобы Россия выпустила захваченных моряков.
"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в заявлении.
"Они также должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями", - добавляют Меркель и Макрона.
Также лидеры Германии и Франции выразили обеспокоенность ситуацией в аннексирована Крыму. "Ситуация с правами человека в Крыму, который был присоединен Россией в нарушение международного права, использование военной силы Россией в Керченском проливе и оскорбительное управления в Азовском море, также является источником большого беспокойства нас", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива ввела Литва.


         

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