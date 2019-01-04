Mariy El-in Dünyanın bronz medalını qazanmış 10 yaşlı şahmatçısı azərbaycanlı şahmatçısı ilə də oynadı və...

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"Təzadlar" çoxsaylı soydaşlarımızın yaşadığı Rusiyanın Mariy El Respublikasının marpravda.ru saytının və eyni adlı qəzetin əməkdaşı Anna Kudryatsevanın əməkdaşlıq əsasında məqaləsini təqdim edir:
Секреты шахматного успеха 10-летнего Максима Волкова
...Наш корреспондент побывал в гостях у шахматного вундеркинда, который недавно стал бронзовым призером Первенства мира ФИДЕ по шахматам. О необычной судьбе своего сына рассказал Константин Волков – сотрудник республиканского МВД, который помогает Максиму в развитии навыков, необходимых для будущих побед.
ЧТОБЫ ПАЗЛ НАКОНЕЦ-ТО СЛОЖИЛСЯ
Аналитический склад ума и усидчивость, которые отличают хорошего шахматиста, проявились у Максима довольно рано: в двухлетнем возрасте он уже собирал пазлы, и это занятие захватывало его настолько, что малыш мог часами просиживать за составлением картин из мелких фрагментов. Отцу – Константину Волкову – хотелось приобщить мальчишку к футболу, но тренер сказал, что Максиму нужно еще подрасти: на тот момент ему было всего четыре с половиной года. Тогда выбор пал на Дворец спорта «Олимп», где мальчик начал заниматься шахматами и одерживать первые победы. По иронии судьбы туда его тоже сначала не брали: группа была уже сформирована. Волковы проявили настойчивость, и выиграли от этого все!
С шести лет мальчик начал выезжать вместе с родителями на этапы кубка России, одерживая победы над более опытными соперниками. В семилетнем возрасте он получил первый взрослый разряд по шахматам, а уже через год выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Хронология его побед впечатляет. В октябре 2015 года Максим выиграл этап кубка России по шахматам, в прошлом году стал вторым в финале этого состязания, куда прошли сильнейшие шахматисты страны. А весной 2018 года завоевал победу на первенстве страны, проходившем в Сочи. Став чемпионом России в своей возрастной категории, юный житель Йошкар-Олы вошел в основной состав сборной России по шахматам среди юниоров до 11 лет. В ее составе он и выехал в начале ноября в испанский город Сантьяго де Компостела, где проводилось в этом году Первенство мира ФИДЕ по шахматам среди мальчиков и девочек с 8 до 12 лет.
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
Турнир подобного уровня для Максима был первым. Десятилетнему чемпиону России пришлось нелегко: в своей возрастной категории он боролся с 205 шахматистами со всех континентов мира. Соревнования, которые отличались максимально высоким уровнем конкуренции, продолжались почти две недели. И фактически с самого начала Максим вышел в группу лидеров. Нашему юному земляку довелось играть со спортсменами из самых разных уголков планеты, в том числе из Азербайджана, Канады, Китая, США, Индии – стран с богатыми и давними шахматными традициями. Продемонстрировав лучшие свои качества, Максим набрал 8,5 очка из возможных 11, заняв почетное третье место. Вместе с медалью ему вручили кубок – эмблему проходившего в Испании турнира в виде жизнерадостной пешки с цифрой «18». Максим с трудом удерживает увесистый кубок в руках, но физическая сила – дело наживное: главное, что у него есть сила воли и концентрации, которые при прочих равных условиях решают порой исход поединка за шахматной доской.
ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА
По словам домочадцев, Максим ежедневно четыре часа занимается шахматами. Решение различных шахматных задач на языке специалистов называется «прокачкой мозгов». И Волков-младший тренирует свой ум целенаправленно и упорно, как и подобает спортсмену.
На книжных полках в его комнате теснятся книги по шахматной тематике. И, надо сказать, они не пылятся без дела. Отрабатывать полученные знания помогает юному шахматисту папа-полицейский. Есть такой вид тренировки – игра «вслепую». Максим поворачивается к шахматной доске спиной, и отец называет ему ходы, которые делает сам. Максим запоминает их и, не глядя на доску, отвечает, каким будет его ответный ход.
Зная о том, какую запредельную психологическую нагрузку приходится переносить Максиму во время длительных шахматных поединков, которые могут длиться до пяти часов и более, отец приобщает его к футболу и занятиям в бассейне, а дома установил навесной турник.
Секреты шахматного успеха 10-летнего Максима Волкова
...Наш корреспондент побывал в гостях у шахматного вундеркинда, который недавно стал бронзовым призером Первенства мира ФИДЕ по шахматам. О необычной судьбе своего сына рассказал Константин Волков – сотрудник республиканского МВД, который помогает Максиму в развитии навыков, необходимых для будущих побед.
ЧТОБЫ ПАЗЛ НАКОНЕЦ-ТО СЛОЖИЛСЯ
Аналитический склад ума и усидчивость, которые отличают хорошего шахматиста, проявились у Максима довольно рано: в двухлетнем возрасте он уже собирал пазлы, и это занятие захватывало его настолько, что малыш мог часами просиживать за составлением картин из мелких фрагментов. Отцу – Константину Волкову – хотелось приобщить мальчишку к футболу, но тренер сказал, что Максиму нужно еще подрасти: на тот момент ему было всего четыре с половиной года. Тогда выбор пал на Дворец спорта «Олимп», где мальчик начал заниматься шахматами и одерживать первые победы. По иронии судьбы туда его тоже сначала не брали: группа была уже сформирована. Волковы проявили настойчивость, и выиграли от этого все!
С шести лет мальчик начал выезжать вместе с родителями на этапы кубка России, одерживая победы над более опытными соперниками. В семилетнем возрасте он получил первый взрослый разряд по шахматам, а уже через год выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Хронология его побед впечатляет. В октябре 2015 года Максим выиграл этап кубка России по шахматам, в прошлом году стал вторым в финале этого состязания, куда прошли сильнейшие шахматисты страны. А весной 2018 года завоевал победу на первенстве страны, проходившем в Сочи. Став чемпионом России в своей возрастной категории, юный житель Йошкар-Олы вошел в основной состав сборной России по шахматам среди юниоров до 11 лет. В ее составе он и выехал в начале ноября в испанский город Сантьяго де Компостела, где проводилось в этом году Первенство мира ФИДЕ по шахматам среди мальчиков и девочек с 8 до 12 лет.
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
Турнир подобного уровня для Максима был первым. Десятилетнему чемпиону России пришлось нелегко: в своей возрастной категории он боролся с 205 шахматистами со всех континентов мира. Соревнования, которые отличались максимально высоким уровнем конкуренции, продолжались почти две недели. И фактически с самого начала Максим вышел в группу лидеров. Нашему юному земляку довелось играть со спортсменами из самых разных уголков планеты, в том числе из Азербайджана, Канады, Китая, США, Индии – стран с богатыми и давними шахматными традициями. Продемонстрировав лучшие свои качества, Максим набрал 8,5 очка из возможных 11, заняв почетное третье место. Вместе с медалью ему вручили кубок – эмблему проходившего в Испании турнира в виде жизнерадостной пешки с цифрой «18». Максим с трудом удерживает увесистый кубок в руках, но физическая сила – дело наживное: главное, что у него есть сила воли и концентрации, которые при прочих равных условиях решают порой исход поединка за шахматной доской.
ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА
По словам домочадцев, Максим ежедневно четыре часа занимается шахматами. Решение различных шахматных задач на языке специалистов называется «прокачкой мозгов». И Волков-младший тренирует свой ум целенаправленно и упорно, как и подобает спортсмену.
На книжных полках в его комнате теснятся книги по шахматной тематике. И, надо сказать, они не пылятся без дела. Отрабатывать полученные знания помогает юному шахматисту папа-полицейский. Есть такой вид тренировки – игра «вслепую». Максим поворачивается к шахматной доске спиной, и отец называет ему ходы, которые делает сам. Максим запоминает их и, не глядя на доску, отвечает, каким будет его ответный ход.
Зная о том, какую запредельную психологическую нагрузку приходится переносить Максиму во время длительных шахматных поединков, которые могут длиться до пяти часов и более, отец приобщает его к футболу и занятиям в бассейне, а дома установил навесной турник.
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