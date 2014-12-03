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ЕС не признает Голанские высоты частью Израиля

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 27/3/2019 Baxış sayı: 28
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После признания Соединенными Штатами Америки суверенитета Израиля над Голанскими высотами ЕС заявляет, что его позиция в этом вопросе остается неизменной. Как сообщает tezadlar.az, oб этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.
"Позиция Европейского Союза по статусу Голанских высот не изменилась. Согласно международному праву и резолюции Совета Безопасности ООН 242 и 497, Европейский Союз не признает израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шаг Трампа исторической справедливостью и дипломатической победой.
Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт, союзники Вашингтона в регионе, раскритиковали шаг президента Дональда Трампа признать аннексию высот Израилем в 1981 году. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.


         

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