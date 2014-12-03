- 16:51 Yaponiyada uçan motosikletlər istehsal olunacaq
- 16:30 Prezident Lənkəranda yol tikintisinə 2,9 milyon manat ayırıb
- 16:25 Sərnişinlə dolu avtobusu sərxoş vəziyyətdə idarə edən sürücü saxlanılıb - FOTO
- 16:07 Ağır qidalanmadan sonra qaraciyərin bərpası
- 15:36 Yunus Oğuzun “Ovçu” romanı Türkiyədə çap edilib
- 15:12 Parlamentin xadimələri də etiraz aksiyası keçirdi
- 15:00 Sabah dağlıq ərazilərdə qar yağacaq
- 14:41 Rəqabət dövlət əmlaklarının ilkin qiymətini 3 dəfə artırdı - bu günkü hərracda
-
12:50
XKX-in rəisinə general-leytenant rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM
- 12:22 Qazaxda heyvanlar arasında profilaktik peyvəndləmə aparılır
- 12:05 Qarabağda erməni hərbçisi öldü
- 11:53 Ramazan ayı nə vaxt başlayır?
ЕС не признает Голанские высоты частью Израиля
После признания Соединенными Штатами Америки суверенитета Израиля над Голанскими высотами ЕС заявляет, что его позиция в этом вопросе остается неизменной. Как сообщает tezadlar.az, oб этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.
"Позиция Европейского Союза по статусу Голанских высот не изменилась. Согласно международному праву и резолюции Совета Безопасности ООН 242 и 497, Европейский Союз не признает израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шаг Трампа исторической справедливостью и дипломатической победой.
Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт, союзники Вашингтона в регионе, раскритиковали шаг президента Дональда Трампа признать аннексию высот Израилем в 1981 году. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
"Позиция Европейского Союза по статусу Голанских высот не изменилась. Согласно международному праву и резолюции Совета Безопасности ООН 242 и 497, Европейский Союз не признает израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шаг Трампа исторической справедливостью и дипломатической победой.
Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт, союзники Вашингтона в регионе, раскритиковали шаг президента Дональда Трампа признать аннексию высот Израилем в 1981 году. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər